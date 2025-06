Vitesse komt met 'meer zekerheid' en spreekt dankbaarheid uit: 'Juist op dit moment'

Vitesse is nog verre van gered, maar de berichten uit Arnhem zijn enigszins hoopgevend op dat de voetbalclub kan blijven bestaan. Na het presenteren van een accountant vorige week, heeft de clubleiding meer goed nieuws voor de fans in petto.

Vitesse heeft voor de komende drie seizoenen twee nieuwe hoofdsponsoren. Het gaat om Woolsocks - The Money App en Frank Energie. Woolsocks - The Money App is een app voor financiële besparingen en Frank Energie een energieleverancier. "Met Woolsocks en Frank Energie binden we twee hoofdsponsoren, die overigens onderdeel zijn van dezelfde groep bedrijven, langdurig aan de club", is de reactie vanuit de commercieel directeur van Vitesse.

'Juist op dit moment'

"Hun betrokkenheid in deze onzekere periode is van grote waarde voor de club. Het duale hoofdsponsorschap geeft ons meer zekerheid in de toekomst. Dat is, zeker gezien de situatie, een goed signaal en we zijn beide partijen dan ook dankbaar voor hun vertrouwen en steun, juist op dit moment", reageert Jaap Noltes, operationeel en commercieel directeur van Vitesse, in een persbericht van de club.

Volgende stap

Het voortbestaan van Vitesse is onzeker. De licentiecommissie van de KNVB liet vorige maand weten de clublicentie te willen intrekken omdat de club "zich structureel onttrekt aan het licentiesysteem". Vitesse voldeed vorige week met het vastleggen van een accountant aan een van de eisen van de licentiecommissie. Vitesse-directeur Timo Braasch noemde het vinden van een accountant na het nieuws vanuit de licentiecommissie als een van de belangrijke opdrachten. Daar hoorde ook het vinden van een hoofdsponsor en het sluitend maken van de begroting bij.

'Moet beloond worden'

"De plannen geven ons vertrouwen en de samenwerking is voortgevloeid uit prettige en energieke gesprekken. We zijn blij de club juist in deze lastige tijden te kunnen bijstaan en commitment uit te spreken. Met name omdat Vitesse zo'n enorme en loyale achterban heeft. We vinden dat de loyaliteit van de supporters beloond moet worden", reageert Niels Klok, oprichter van Woolsocks op de samenwerking.

