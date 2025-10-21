Bayern München maakte dinsdag groot nieuws bekend over de toekomst hun trainer Vincent Kompany. 'Der Rekordmeister' heeft het contract met coach Kompany opengebroken en met twee jaar verlengd. "Het voelt alsof ik hier al veel langer ben en de club goed ken."

De 39-jarige Belg ligt nu tot de zomer van 2029 vast bij de Zuid-Duitse voetbalclub, zo meldde de koploper van de Bundesliga dinsdag.

Korte loopbaan

Kompany was niet eens eerste keus toen hij in 2024 aantrad als vervanger van Julian Nagelsmann. De trainer kwam destijds over van het Engelse Burnley, waar hij in datzelfde jaar mee degradeerde uit de Premier League. Het jaar daarvoor won hij wel op overtuigende wijze de Championship. Voor zijn avontuur bij Burnley begon Kompany in 2019 aan zijn loopban als trainer bij Anderlecht.

In zijn debuutjaar in Duitsland heroverde Kompany meteen de titel op Bayer Leverkusen. Dit jaar is Bayern München sterk gestart met elf overwinningen in evenzoveel duels. De winnaar van de Duitse Supercup voert zowel de Bundesliga als de Champions League aan. De ploeg van Kompany wordt getypeerd door zijn aanvallende speelwijze. Zo maakte Bayern München dit seizoen al veertig doelpunten in selchts elf wedstrijden.,

'Het is een geweldige tijd geweest'

"Het voelt alsof ik hier al veel langer ben en de club goed ken", zegt de oud-speler van onder meer Manchester City in een verklaring over zijn contractverlenging. "Het is tot nu toe een geweldige tijd geweest. We zijn aan een prachtige reis begonnen. Laten we hard blijven werken en nog veel meer successen vieren."

De CEO van de Duitse club, Jean-Christian Dreesen, sprak lovende woorden over zijn trainer. "Hij bracht de lol terug bij Bayern. e vonk is echt overgeslagen. Onder zijn leiding is een echt team ontstaan ​​dat dominant en aantrekkelijk voetbal speelt. De verlenging is ook een signaal naar onze spelers'', zo vertelde hij bij de clubkanalen van Bayern München.

Champions League-duel tegen landgenoten

De eerste wedstrijd die op de planning staat voor Kompany na zijn contractverlening is tegen landgenoten van hem. Woensdagavond neemt Bayern München het namelijk thuis op tegen Club Brugge in de Champions League. Het vertrouwen zal groot zijn bij de Duitsers. Ze wonnen afgelopen weekend Der Klassieker tegen Borussia Dortmund met 2-1.