Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. In de wedstrijd van zaterdag in Stuttgart versloegen ze de thuisploeg VfB met 2-1. De Beierse topclub veroverde de trofee na drie jaar weer eens en voor de elfde keer in de clubgeschiedenis. En dat voelde dit keer ongetwijfeld net iets meer bijzonder dan anders.

De wedstrijd droeg namelijk voor het eerst de naam van Franz Beckenbauer, ter ere van de Duitse voetballegende. Beckenbauer overleed begin 2024. Der Kaiser wordt gezien als een van de beste voetballers aller tijden.

Hij speelde het overgrote deel van zijn loopbaan voor Bayern München. Met die club won hij onder meer drie keer de Europa Cup I. Ook won hij als speler het EK en WK voetbal. Als trainer deed hij het met de WK-winst in 1990 dunnetjes over.

Stuttgart streed voor de tweede keer op rij om de trofee, maar slaagde er vorig jaar als runner-up van de Bundesliga niet in, en ook dit jaar niet als winnaar van de DFB-Pokal.

De regerend Duits kampioen kwam in de 18e minuut op voorsprong dankzij Harry Kane. De Engelse topspits aarzelde niet toen de bal voor zijn voeten viel aan de rand van de zestien. Stuttgart had snel gelijk kunnen maken toen Nick Woltemade in de 24e minuut oog in oog kwam te staan met Manuel Neuer, maar de Duitse topkeeper redde knap.

Net als in de 74e minuut, toen hij een van richting veranderd schot van Jamie Leweling tot corner verwerkte. Kort daarna, in de 77e minuut, verdubbelde Bayern de score. Luis Diaz, de voorbije jaren een gewaardeerde kracht bij Liverpool, rondde een snelle counter succesvol af.

De thuisploeg scoorde nog in de 93e minuut via een kopbal van Leweling, na een lange inworp in de zestien. Er was echter niet genoeg tijd meer voor een gelijkmaker.

De regerend landskampioen begint komende vrijdag met de Bundesliga. Dan treft het RB Leipzig, waar onder meer Xavi Simons en Ezechiel Banzuzi onder contract staan.

