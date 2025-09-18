Bayern München boekte woensdag een klinkende zege op wereldkampioen Chelsea (3-1), maar volgens de trainer van de Londense club ging het helemaal niet eerlijk. Enzo Maresca stond pislink aan de zijlijn door een - volgens hem - verkeerde beslissing van de scheidsrechter. "Het is onacceptabel!"

Chelsea droeg flink bij aan de overwinning van Bayern, met een eigen doelpunt van Chalobah (20e minuut) en een overtreding in het strafschopgebied van Caicedo op Harry Kane, wat resulteerde in de penalty die de 2-0 maakte (27e minuut). Maar de manager van de Blues, Maresca, 'explodeerde' bij de daaropvolgende fase.

Maresca beweert dat de Duitse verdediger Jonathan Tah bij een 2-1 stand van het veld gestuurd had moeten worden. Tijdens de opbouw van de counter, die leidde tot de aansluitingstreffer van Cole Palmer (28e minuut), hield Bayern-verdediger Jonathan Tah Joao Pedro onreglementair tegen. De Spaanse scheidsrechter José María Sanchez liet het spel doorgaan, Palmer scoorde de 1-2, waarna de scheidsrechter terugkwam en Tah geel gaf.

'Geluk' voor Bayern volgens Duitse krant

Aan de zijlijn was Maresca woedend en eiste hij fel een rode kaart: "Het is onacceptabel! Het is onacceptabel! Moesten we bloed zien voordat hij eruit gestuurd werd?!" Een eventuele uitsluiting van Tah zou Bayern, dat toen nog maar met 2-1 leidde, in grote problemen hebben gebracht. De coach van de Londenaren kreeg geel, en zijn Beierse collega, Vincent Kompany, reageerde in de rust en verving Tah.

Zelfs tabloid Bild schreef dat "Bayern geluk had, het had slecht kunnen aflopen", en voormalig Duits international Michael Ballack merkte op: "Tah trekt aan het shirt van Joao Pedro, dan volgt een lichte tik op de borst. Hij heeft geluk. Het kan gebeuren. Hij moet voorzichtiger zijn."

Dader reageert zelf ook

De verdediger van Bayern verdedigt zich op zijn beurt: "Als ik Joao Pedro in zijn gezicht had geslagen, had ik het begrepen. Maar zo... De gele kaart kan ik accepteren, die is terecht."

De sportief directeur van Bayern München, Christoph Freund, ziet ook geen reden waarom de scheidsrechter Tah had moeten uitsluiten: "Hij raakte zijn tegenstander licht op de borst, maar ik denk niet dat er opzet in het spel was. Het zag er erger uit omdat de beweging erg snel was, ze renden allebei. Dat gebeurt, maar het was geen agressie."

