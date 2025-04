'Premier League-club bepaalt shortlist voor nieuwe trainer: twee oud-Eredivisie-coaches en zoon van toptrainer'

Leeds United gaat mogelijk afscheid nemen van Daniel Farke. De coach die de club liet promoveren naar de Premier League ligt intern onder een vergrootglas en hij kan mogelijk vervangen worden door een paar oude bekenden. Leeds heeft twee oud-Eredivisie-trainers en de zoon van een toptrainer op de korrel.

Farke haalde met Leeds United afgelopen week officieel promotie binnen. Toch zijn er volgens The Guardian interne twijfels over de trainer. Paraag Marathe, de eigenaar van Leeds, is maandag naar de club gevlogen om daar met Farke te spreken over zijn toekomst. De promotie is weliswaar binnen, maar de kans bestaat dat Leeds als tweede eindigt achter Burnley. De eigenaar van Leeds zou een grotere naam als trainer willen en daarom twijfelt hij nog altijd over het behouden van de Duitse Farke als trainer.

Giovanni van Bronckhorst

Één van de mogelijke vervangers van Farke bij Leeds zou Giovanni van Bronckhorst zijn. De oud-voetballer die Feyenoord kampioen wist te maken als trainer zit sinds november 2024 zonder club, nadat de Turkse club Besiktas hem op straat zette. Daarvoor was Van Bronckhorst ook actief bij het Chinese Guangzhou en het Schotse Rangers. De vijftigjarige Nederlander is op dit moment actief als wedstrijdanalist bij UEFA en hij is regelmatig als analist te zien bij Ziggo Sport.

Roger Schmidt

De tweede naam die hoog op de lijst van de Leeds-eigenaren staat is Roger Schmidt. De Duitse trainer is in Nederland vooral bekend door zijn periode als trainer van PSV. Na zijn vertrek uit Eindhoven was Schmidt twee jaar lang trainer van het Portugese Benfica, maar vorig jaar zomer vertrok hij ook daar. Sindsdien zit de Duitser zonder baan en werd hij al aan een hoop clubs gelinkt. Zo zou RB Leipzig achter hem aanzitten, maar ook dienstverbanden in Turkije werden aan hem gelinkt.

Davide Ancelotti

Davide Ancelotti is de derde naam die hoog op de Leeds-lijst staat. De Italiaan is de zoon van Carlo Ancelotti en ook zijn assistent-trainer bij Real Madrid. De verwachting is echter dat de vader van het trainerstalent de Madrilenen in de zomer gaat verlaten. Daardoor komt zijn zoon waarschijnlijk ook zonder baan te zitten. Leeds hoopt daardoor toe te slaan en Ancelotti voor het eerst als eindverantwoordelijke voor de groep te zetten.