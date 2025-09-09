Nuno Espirito Santo is niet langer de trainer van Nottingham Forest. De leiding van de Premier League-club heeft de Portugese coach ontslagen na onenigheid met clubeigenaar Evangelos Marinakis. Dat heeft de manager de kop gekost.

Nuno Espirito Santo is de eerste trainer die dit Premier League-seizoen de laan uit wordt gestuurd. Nottingham Forest staat na drie speelrondes met vier punten op de tiende plaats. “Gezien de recente omstandigheden is Nuno Espirito Santo ontheven van zijn functie als hoofdtrainer,” bevestigde de leiding van Forest in een officiële verklaring in de nacht van maandag op dinsdag.

“De club bedankt Nuno voor zijn bijdrage tijdens een zeer succesvolle periode op City Ground, met name voor zijn rol in het seizoen 2024/25, dat we voor altijd met veel genegenheid zullen herinneren. Als iemand die een cruciale rol speelde in het succesvolle afgelopen seizoen, zal hij altijd een speciale plaats innemen bij ons.”

Hoogste klassering in 30 jaar

Nuno kwam in december 2023 naar Nottingham na het ontslag van Steve Cooper en wist de club te redden in de Premier League. Afgelopen seizoen eindigden zijn mannen op de zevende plaats, de hoogste klassering van de club sinds het seizoen 1994/95. Dit betekende tevens de eerste deelname aan Europees voetbal voor Forest in 30 jaar.

Relatie met eigenaar heel slecht

Nuno liet twee weken geleden al weten dat zijn relatie met clubeigenaar, de Griekse miljardair Evangelos Marinakis, verslechterd was. “Ik heb altijd een zeer goede relatie gehad met de eigenaar. Vorig seizoen waren we erg close en spraken we dagelijks. Dit seizoen is dat niet meer zo goed,” gaf Nuno eind augustus toe, volgens AFP. Hij bekritiseerde openlijk het transferbeleid van de club in de zomerperiode.

“Onze relatie is veranderd en we zijn niet meer zo close. Iedereen binnen de club zou moeten samenwerken, maar de realiteit is anders,” voegde de 51-jarige coach eraan toe, die in het verleden ook Rio Ave, Valencia, FC Porto, Wolverhampton Wanderers, Tottenham Hotspur en Al-Ittihad leidde. Ange Postecoglou, de voormalig manager van Tottenham Hotspur, zou de opvolger worden bij Forest.

