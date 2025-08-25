Crystal Palace en Nottingham Forest kwamen zondag niet verder dan een 1-1 gelijkspel, maar na afloop ging het nauwelijks over de wedstrijd. Op de tribunes ontvouwden Palace-fans een bizar spandoek dat zoveel ophef veroorzaakte dat de Engelse voetbalbond nu ingrijpt.

Op Selhurst Park eindigde het duel tussen Palace en Forest in 1-1. Ismaila Sarr zette de thuisploeg op voorsprong, waarna Callum Hudson-Odoi de stand na rust gelijk trok. Op het veld hielden de ploegen elkaar dus in balans, maar op de tribunes gebeurde iets dat de wedstrijd volledig overschaduwde.

Forest woedend na spandoek

In de fanatieke Holmesdale-tribune werd een spandoek getoond waarop Nottingham-eigenaar Evangelos Marinakis stond afgebeeld met een pistool tegen het hoofd van zijn eigen speler Morgan Gibbs-White. Daaronder stond de sarcastische tekst dat Marinakis niet betrokken zou zijn bij corruptie, chantage en drugshandel. Aantijgingen die de Griek altijd heeft ontkend.

De club uit Nottingham reageerde furieus en noemde het spandoek provocerend en beledigend. Bovendien begrijpen ze niet dat de banner het stadion überhaupt binnen mocht komen. Forest hekelt ook dat Palace en hun bestuurders de actie niet publiekelijk veroordeelden.

Tekst gaat verder onder foto

i Het spandoek van de Crystal Palace-fans richting Forest-eigenaar Evangelos Marinakis. ©Getty Images

Spandoek olie op het vuur

De spanningen tussen beide clubs waren al groot na een turbulente zomer. Palace verloor haar plek in de Europa League vanwege regels rond het bezit van meerdere clubs, waardoor juist Forest de vrijgekomen plaats innam. Voorzitter Steve Parish noemde die straf eerder 'het grootste onrecht in de voetbalgeschiedenis'. Het spandoek werd gezien als een nieuwe sneer in die strijd.

Opvallend genoeg stond middenvelder Gibbs-White centraal op het spandoek. Hij leek deze zomer naar Tottenham te vertrekken, maar bleef na een stevig gesprek met Marinakis tóch bij Forest. Britse media meldden dat dat gesprek allesbehalve vriendelijk verliep.

Engelse bond onderzoekt de zaak

De Engelse voetbalbond onderzoekt nu de gang van zaken en sluit een straf voor Crystal Palace niet uit. Ondertussen zijn de verhoudingen tussen beide clubs verder onder druk komen te staan en dat na een wedstrijd die sportief gezien gewoon in evenwicht eindigde.

