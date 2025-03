Premier League-scout velt hard oordeel over Sem Steijn: 'Loopt aardig op zijn tenen'

Sem Steijn wordt door zijn geweldige seizoen in de Eredivisie aan verschillende topclubs in binnen- en buitenland gekoppeld. Maar een Nederlandse scout van Brighton & Hove Albion zou een transfer afraden: hij denkt niet dat een stap naar een topclub verstandig is.

Bert Konterman gelooft niet dat Steijn een stap hogerop aankan. Om die reden oppert de oud-jeugdtrainer van FC Twente dat de middenvelder voor 'drie, vier jaar' moet bijtekenen. Konterman zegt bij De Oosttribune: "(Arnold, red.) Bruggink moet hem goede voorwaarden bieden, ook voor de toekomst, na zijn carrière, en dan krijgt hij een mooi standbeeld bij de hoofdingang."

De teller van Steijn dit seizoen staat op 22 goals en vier assists in 25 Eredivisie-wedstrijden. Vorig seizoen was de 23-jarige middenvelder bij twintig treffers betrokken. Desondanks gelooft Konterman dat blijven in Enschede het beste voor hem is. "Ik denk dat hij daarvoor moet gaan, want dat is denk ik zijn niveau. Misschien weer een keer met Twente Champions League spelen of heel ver komen in de Europa League. Ik denk dat Steijn al aardig op zijn tenen loopt."

Ronald de Boer ziet verbeterpunt voor Eredivisie-topscorer Sem Steijn: 'Dan maakt hij aanspraak op Oranje' FC Twente-middenvelder Sem Steijn is bezig aan een ongekend goed seizoen met twintig doelpunten. Ronald de Boer is lovend over de 23-jarige Steijn, maar laat ook meteen een kritische noot vallen. "Hij maakt niet het verschil als het in het team niet loopt", stelt de oud-middenvelder van onder meer Ajax, FC Twente en FC Barcelona.

Vergelijking met Feyenoord-legende

De 54-jarige Konterman, die drie seizoenen voor Feyenoord speelde en tot twaalf interlands voor het Nederlands elftal kwam, vergelijkt hem met Jon Dahl Tomasson. De Deen heeft volgens Konterman het maximale uit zijn carrière gehaald. Tomasson speelde wel meer dan honderd wedstrijden voor topclub AC Milan. "Maar Jon Dahl had veel meer dynamiek en inhoud om te pendelen gedurende een wedstrijd, Sem heeft dat gewoon minder."

Oud-speler Ajax krijgt politie achter zich aan na natspuiten van publiek aartsrivaal Celtic De Schotse politie is een een onderzoek gestart na een opmerkelijke actie van voetballer Vaclav Cerny. De oud-speler van Ajax, FC Utrecht en FC Twente spoot als speler van Rangers FC het publiek van aartsrivaal Celtic nat met een waterfles. Celtic stapt naar de politie.

Een moeizame beweger, is het oordeel van de Premier League-scout over Steijn. Hij zou te weinig inhoud hebben om eerst te storen en dán nog te gaan aanvallen. Daarom is het voor de middenvelder ook essentieel dat FC Twente aanvallend voetbal blijft spelen, denkt Konterman. "Hij moet er zijn. Hij kan niet constant komen en weer teruggaan."

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.