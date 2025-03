Ronald de Boer ziet verbeterpunt voor Eredivisie-topscorer Sem Steijn: 'Dan maakt hij aanspraak op Oranje'

FC Twente-middenvelder Sem Steijn is bezig aan een ongekend goed seizoen met twintig doelpunten. Ronald de Boer is lovend over de 23-jarige Steijn, maar laat ook meteen een kritische noot vallen. "Hij maakt niet het verschil als het in het team niet loopt", stelt de oud-middenvelder van onder meer Ajax, FC Twente en FC Barcelona.

Steijn was vorig jaar al dé man van FC Twente met 17 doelpunten en drie assists in 34 duels, maar dat kunstje herhaalt hij dit jaar feilloos. In 24 wedstrijden staat de teller alweer twintig goals en vier assists. Desondanks heeft bondscoach Ronald Koeman ervoor gekozen om de Hagenees niet op te roepen. "Dat zijn écht geweldige statistieken", steekt De Boer tegenover Sportnieuws.nl van wal. "Hij is nog vrij jong en is dan al zó aanwezig met zoveel goals en assists... Dat vind ik heel knap, maar ik begrijp Koeman wel."

Legendes Ruud Gullit en Jari Litmanen moeten vrezen voor Sem Steijn: doelpuntenmachine jaagt op Eredivisie-record Sem Steijn liet opnieuw zijn klasse zien voor FC Twente. De 23-jarige middenvelder kroonde zich in de Grolsch Veste tot matchwinner door het enige doelpunt te maken tegen Almere City FC. Dankzij deze zwaarbevochten dertiende zege van het seizoen klommen de Tukkers naar de vierde plek in de Eredivisie, terwijl Almere City onderaan blijft bungelen.

Record van Jari Litmanen

Steijn is de eerste middenvelder sinds Jari Litmanen die erin geslaagd is twintig doelpunten te maken in één voetbalseizoen. De legendarische Finse voetballer scoorde in het seizoen 1993-94 26 doelpunten voor Ajax en vestigde daarmee het record als de meest scorende middenvelder in de geschiedenis van de Eredivisie. "Dat moet haalbaar zijn voor Steijn, want er zijn nog veel wedstrijden te gaan, hè", vervolgt De Boer, die zijn loftrompet niet onder stoelen of banken steekt. "Het is uniek."

De 67-voudig international van Oranje maakte in zijn gehele carrière maar liefst 141 doelpunten, maar hij ziet een groot verschil met de 23-jarige topscorer van de Eredivisie. "Ik was meer een denker in percentages. Ik dacht bij wijze van spreken: bij zestig procent kans loop ik wel, maar op veertig procent niet. Hij loopt waarschijnlijk op vijf procent nog steeds en staat dan op de juiste plek. Ik heb ook heel vaak gedacht: 'Oh shit, was ik maar doorgelopen, dan had ik die bal zo kunnen intikken'. Dat is echt een kwaliteit van Steijn. Je kan nu natuurlijk niet meer zeggen dat het geluk is."

'Dan maakt hij zeker aanspraak'

De Boer raadt de 23-jarige middenvelder van FC Twente aan om snel een stap te maken. "Hopelijk naar het buitenland of een club uit de traditionele topdrie", doelt De Boer op Ajax, PSV of Feyenoord. "Als je het daar laat zien, en dat is niet minachtend naar FC Twente, dan maakt hij zeker aanspraak op Oranje. Als je nu moet kiezen tussen Tijjani Reijnders of Steijn, dan ga je toch eerder voor iemand die het laat zien bij AC Milan."

Sem Steijn heeft moeite met wetten die gelden in Europa: topscorer Eredivisie laat zich opnieuw niet gelden Sem Steijn is dit seizoen flink op dreef voor FC Twente, maar in de groepsfase van de Europa League lukte het niet om zijn klasse te tonen. Terwijl hij in de Eredivisie de topscorerslijst aanvoert, blijft zijn Europese bijdrage met slechts één goal bescheiden. In de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Besiktas werd opnieuw duidelijk dat hij écht moet wennen aan de wetten die buiten Nederland gelden.

Vervolgstap voor Steijn

Steijn nam FC Twente dit seizoen meermaals op sleeptouw, maar in de Europa League was hij geen schim van zichzelf. In negen wedstrijden kwam hij slechts tot twee goals. "Dat ligt ook een beetje aan zijn team, want in mijn ogen is hij geen speler die het verschil maakt als het niet loopt", gaat De Boer verder. "Dat is met Donny van de Beek en Davy Klaassen ook zo. Dat zijn échte teamspelers en als het goed loopt, dan zijn ze geweldig. Dat geldt voor Steijn ook, dan is hij een perfecte speler."

De Boer benadrukt het belang voor Steijn om zorgvuldig te kiezen bij welke club hij wil spelen. "Hij moet niet op de counter spelen, want dat kan hij niet. Hij moet in een voetballende ploeg komen, want dan kan hij daarvan profiteren en zich laten zien. Je vraagt je af of hij het lichamelijk aankan om naar de Europese topcompetities te gaan, maar hij heeft absoluut bepaalde exceptionele kwaliteiten. Anders maak je niet zoveel doelpunten. Ik wil daarom nog wel zien wat zijn plafond is. Dat moet hij ondervinden. Ik hoop dat een mooie club hem de kans geeft, zodat Steijn de sceptici kan verrassen", besluit De Boer.

