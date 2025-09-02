VOETBAL
Premier League vermorzelt bizar transferrecord, Eredivisie net aan in top-10 meest uitgevende competities

12:48, 02-09-2025 / Laatste Update: 12:48, 02-09-2025
i

Alexander Isak ging voor het tienvoudige naar Liverpool dan wat Ruben van Bommel PSV kostte. © Getty Images

De transfermarkt in Engeland is gesloten. En dat is misschien maar goed ook, gezien het geweld dat ploegen uit de Premier League gebruikten. De twintig teams vermorzelden het bestaande transferrecord van 2,7 miljard euro uit de zomer van 2023.

Volgens Transfermarkt werd er liefst 3,59 miljard uitgegeven door clubs uit de Premier League. Het Liverpool van Arne Slot had daar een groot aandeel in met 481,90 miljoen euro aan uitgaven. Alexander Isak (144 miljoen), Florian Wirtz (125 miljoen) en Hugo Ekitiké (95 miljoen) kwamen deze zomer voor krankzinnige bedragen. De Zweed Isak kwam na een hele transfersoap over van Newcastle United, waar ze niet rouwig leken over zijn vertrek:

Uitgaven Premier League stijgen naar ongekende hoogtes

Negen van de tien teams die deze zomer het meeste uitgaven komen uit de Premier League. Alleen Bayer Leverkusen (198 miljoen euro), dat maandag Erik ten Hag, is de vreemde eend in de... Chelsea (328 miljoen), Arsenal (294 miljoen), Newcastle United (289 miljoen) en Manchester United (251 miljoen) strooiden net als Liverpool met geld.

"Deze zomer hebben we de financiële dominantie van de Premier League over het wereldvoetbal gezien", aldus Dan Plumley, expert voetbalfinanciering aan de Sheffield Hallam University. Door torenhoge inkomsten uit de uitzendrechten kunnen de Engelse clubs bijna uitgeven wat ze willen.

Eredivisie

Clubs uit de Eredivisie gaven gezamenlijk maar 5,8 procent uit van wat de teams in de Premier League deden. Ter vergelijking: De uitgaven van de Engelse topcompetitie overstijgen die van de andere Europese hoogste divisies. De Bundesliga, Serie A, La Liga en Ligue 1 halen gezamenlijk niet het bedrag dat in de Premier League is betaald voor aankopen.

Hoogste uitgaves deze transferzomer (cijfers via Transfermarkt)

Competitie

Uitgaven (in euro's)

Inkomsten (in euro's)

Saldo (in euro's)

1. Premier League

3,59 miljard

2,07 miljard

-1,52 miljard

2. Serie A

1,19 miljard

1,1 miljard

-84 miljoen

3. Bundesliga

856,03 miljoen

1,03 miljard

+175,2 miljoen

4. La Liga

684,02 miljoen

637,10 miljoen

-46,92 miljoen

5. Ligue 1

661,51 miljoen

1 miljard

+342,76 miljoen

6. Saudi Pro League

473,52 miljoen

131,66 miljoen

-341,87 miljoen

7. Liga Portugal

334,96 miljoen

352,90 miljoen

+17,94 miljoen

8. Süper Lig

320,57 miljoen

157,51 miljoen

-163,05 miljoen

9. Championship

310,11 miljoen

427,82 miljoen

+117,71 miljoen

10. Eredivisie

208,86 miljoen

362,67 miljoen

+153,81 miljoen

