De aankondiging waarmee Newcastle United het vertrek van Alexander Isak bekendmaakte was... opvallend kort en zakelijk. Geen enkel woord van dank voor de voetballer die zowel de clubleiding als de fans deze zomer woedend maakte met zijn gedrag.

Na drie jaar bij Newcastle, waarin hij uitgroeide tot een van de meest gewaardeerde spitsen ter wereld met 62 goals in 109 wedstrijden, heeft Alexander Isak (25) officieel afscheid genomen van The Magpies. Hij zette zijn handtekening onder een zesjarig contract bij Liverpool.

Heetgebakerde zomer

Van een vriendschappelijk afscheid was absoluut geen sprake. Isak forceerde zijn vertrek door aanvankelijk niet op te dagen voor de start van de zomervoorbereiding. Later trainde hij in Engeland voor zichzelf. Uiteindelijk beschuldigde hij de club in een openbare verklaring van "gebroken beloftes" en stelde hij dat "mijn standpunt al lang bekend was", verwijzend naar zijn wens om te vertrekken.

Uiteindelijk accepteerde Newcastle op maandag, de laatste dag van de transfermarkt, het bod van 144 miljoen euro van Liverpool. Een recordbedrag in het Britse voetbal.

IJskoude aankondiging

De manier waarop Newcastle het vertrek van Isak aankondigde, zegt veel over de aard van deze breuk. Het volledige persbericht telt slechts twee zinnen en 37 woorden: "Newcastle United kan de verkoop van spits Alexander Isak aan Liverpool bevestigen voor een aanzienlijk, recordbedrag in het Britse voetbal. De Zweedse international kwam in 2022 over van Real Sociedad en speelde 109 wedstrijden in alle competities."

Geen bedankje, geen succeswensen, en zelfs geen vermelding van Isaks doelpunt in de League Cup-finale van vorig seizoen. Die wedstrijd - nota bene tegen Liverpool - bezorgde Newcastle de eerste trofee na een wachttijd van maar liefst zeventig jaar.

Isak dolgelukkig

"Ik voel me geweldig. Het was een lange weg om hier te komen, maar ik ben superblij om deel uit te maken van dit team, deze club en alles wat erbij hoort. Het is iets waar ik trots op ben en ik kan niet wachten om te beginnen. Ik ben gewoon blij dat het rond is en dat ik weer aan de slag kan", aldus Isak, nadat hij de nieuwe nummer 9 van Liverpool werd.

