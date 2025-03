Premier League zorgt voor enorme verandering met inlassen van tweede zomerse transferperiode

De Premier League heeft een opvallende verandering doorgevoerd voor de komende interlandperiode. Donderdag zijn alle Engelse teams akkoord gegaan met een extra transferperiode in de zomer vanwege het WK voor clubteams dat eraan komt.

Eerst is er een vervroegde 'window' tussen 1 en 10 juni, in verband met het WK voetbal voor clubs dat op 14 juni begint. Vanaf 16 juni tot 1 september kunnen clubs uit Engeland ook weer spelers kopen.Eerst zou de Engelse transfermarkt pas later in juni opengaan, maar wereldvoetbalbond FIFA kwam met de optie voor een "uitzonderlijke transferperiode" om nog voor het vernieuwde WK voor clubs spelers te kunnen vastleggen. Daar gingen de Premier League-clubs donderdag mee akkoord.

Namens Engeland doen Chelsea en Manchester City in de Verenigde Staten mee aan het vernieuwde toernooi, dat op 13 juli eindigt. Er doen voor het eerst 32 clubs aan mee. De winnaar krijgt 115 miljoen euro.

Nieuwe opzet WK voor clubteams

Nadat Real Madrid in februari de laatste editie van het WK voor clubteams had gewonnen, ging de opzet van het toernooi op de schop. Er mogen dit jaar een stuk meer teams meedoen aan het toernooi. Onlangs werd het Mexicaanse Club Léon officieel uitgesloten voor het vernieuwde WK voor clubteams. Die club was in dezelfde handen als Pachuca, ook een deelnemer aan het toernooi, en dat is tegen de regels van de UEFA.

Om Club Léon te vervangen was Ajax naast een aantal andere clubs in beeld. De keuze wie Club Léon zal vervangen is nog niet gemaakt, maar de ploeg die een ticket in de schoot geworpen krijg kan wel een financiële meevaller bijschrijven. De startpremie van het WK voor clubteams bedraagt al een enorm bedrag van vijftig miljoen dollar.

