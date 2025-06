De Oranje Leeuwinnen maken zich op voor het EK in Zwitserland, dat op woensdag 2 juli begint. De Nederlandse voetbalsters kunnen een enorme smak geld verdienen voor de bond én voor zichzelf. Lees hier wat het prijzengeld is op het EK voor vrouwen.

Nederland zal op het EK in Zwitserland worden gesteund door ongeveer 10.000 voetbalfans. Dat heeft de KNVB donderdagmiddag in Zeist gemeld. Bij de wedstrijden van de vrouwen zullen maximaal 4000 fans van Oranje aanwezig zijn. Andere fans kunnen de duels in de fanzone volgen.

Recordpremie aan prijzengeld

De voetbalsters van Oranje spelen voor een recordpremie. Het totale prijzengeld op het EK is 41 miljoen euro. Dat betekent een stijging van 156 procent ten opzichte van het laatste EK in Engeland. Nederland begint met een startpremie van 1,8 miljoen euro. Als Oranje het toernooi wint, ligt er 5,1 miljoen euro klaar. Van het prijzengeld gaat uiteindelijk 30 tot 40 procent naar de speelsters.

Oranje Leeuwin en bondscoach Andries Jonker spreken elkaar tegen: 'Natuurlijk ben ik meer aanvaller' Lieke Martens wordt nog altijd door velen gezien als één van de beste Oranje Leeuwinnen aller tijden. Lange tijd werd Esmee Brugts getipt als haar natuurlijke opvolger, maar bondscoach Andries Jonker is resoluut: die vergelijking gaat niet op. In de podcast Sportnieuws.nl in Oranje spreekt Jonker er openlijk over. "Dat is een héél ander verhaal", stelt hij.

Programma voor het EK

Nederland speelt in de groepsfase van het EK tegen Wales, Engeland en Frankrijk. De Leeuwinnen komen op 5 juli 'pas' in actie. Dan staat het duel met Wales op het programma. Op 9 juli speelt de ploeg van Andries Jonker tegen Engeland, waar oude bekende Sarina Wiegman aan het roer staat. De afsluitende groepswedstrijd tegen Frankrijk is op 13 juli.

Nederland werd in 2017 Europees kampioen in eigen land, onder leiding van Wiegman. Het grote doel van Jonker is om dat kunstje deze zomer te herhalen, maar de voorbereiding was alles behalve vlekkeloos. De laatste interlands waren niet overtuigend: 4-0 verlies tegen Duitsland en 1-1 tegen Schotland.

Bondscoach Andries Jonker waarschuwt voor Oranje Leeuwinnen: 'Ik vind dat we dat moeten uitspreken' De Oranje Leeuwinnen hebben deze zomer maar één doel voor ogen: EK-winst. Bondscoach Andries Jonker nam in aanloop naar het eindtoernooi uitgebreid de tijd om Sportnieuws.nl te woord te staan. Hij beseft dat het vertrouwen in Nederland een enorme dreun heeft gekregen. "Maar deze generatie heeft nog één kans, en wij als staf ook", stelt Jonker in een podcast met deze site.

Nog altijd vertrouwen

"Je zoekt altijd naar bevestiging, maar hier zitten 33 maanden hard werken in, vanuit de speelsters en staf. We hebben iets sterks opgebouwd waar wij in geloven. Dat is niet kapot te krijgen met dit soort duels. Het vertrouwen is er nog steeds, vooral omdat we het vaak genoeg hebben bewezen", zegt Jonker tegen Sportnieuws.nl.