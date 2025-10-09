Virgil van Dijk beleefde niet zijn beste wedstrijd in het shirt van Oranje tegen Malta. Hoewel Nederland met 4-0 won, maakte de aanvoerder een foutje én liep hij tegen een gele kaart aan. Daardoor staat de verdediger van Liverpool nu op scherp.

Van Dijk kon zich goed voorstellen dat de kijkers naar de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Malta en Nederland (0-4) zich donderdag niet hadden vermaakt. "We hebben onze plicht gedaan", sprak de verdediger tegen de NOS. "We begonnen goed qua tempo. We moeten niet onderschatten hoe moeilijk het is verzorgd voetbal door het midden van het veld te spelen. Dan moet je er buiten omheen en dat ging daarna te langzaam."

Van Dijk ging zelf in de tweede minuut in de fout met een verkeerde terugspeelbal, waardoor Malta op voorsprong had kunnen komen. In de tweede helft kreeg de aanvoerder geel. "Die overtreding vond ik totaal geen kaart waard. Ik sta nu op scherp voor de volgende wedstrijd, daar zal ik mee om moeten gaan."

'Dit soort wedstrijden horen erbij'

Na rust scoorde Oranje nog drie keer. "We hebben in de tweede helft goed afstand genomen. Winnen was het belangrijkste. Ik ben voetballer geworden om op het hoogste niveau te spelen, met het Nederlands elftal. Dit soort wedstrijden horen erbij. We zijn goed op weg naar het WK. Nog drie potjes te gaan."

Nederland speelt komende zondag tegen Finland en dan staat Van Dijk dus op scherp. In de interlandperiode van november neemt Oranje het nog op tegen Polen en Litouwen.

