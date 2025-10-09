Nederland boekte een 0-4 zege tegen Malta, maar daar hield het positieve nieuws wel zo'n beetje op. Door het slordige spel van Oranje wist de laagvlieger het de ploeg van Ronald Koeman in de eerste helft meerdere keren lastig te maken, ondanks dat de overwinning niet in gevaar kwam. Dankzij deze drie punten komt Nederland weer een stap dichter bij de definitieve kwalificatie voor het WK 2026.

Nederland had zich voorgenomen om sterk uit de startblokken te komen, maar ontsnapte al vroeg aan een achterstand. Aanvoerder Virgil van Dijk hield zijn tegenstander nonchalant op afstand, maar speelde de bal vervolgens te zacht terug naar doelman Bart Verbruggen. Tot opluchting van de Oranje-captain schoot de Maltees naast, waardoor Nederland met de schrik vrij kwam.

Cody Gakpo neemt heft in handen

De ploeg van Ronald Koeman greep daarna direct de controle en kwam al snel op voorsprong. In eerste instantie leek Wout Weghorst verantwoordelijk voor de openingstreffer, maar de scheidsrechter had vlak daarvoor al gefloten voor een strafschop, waardoor het doelpunt werd afgekeurd. Cody Gakpo nam vervolgens de penalty en bleef ijzig kalm: 0-1. Op slag van rust leek ook een tweede treffer in de maak, maar toen werd de gegeven penalty wél teruggedraaid.

Wéér een penalty voor Oranje

Direct na rust ging de scheidsrechter verder waar hij in de eerste helft mee eindigde: het geven van penalty's aan Oranje. In de 48e minuut legde hij namelijk voor de derde keer het spel stil voor een strafschop. Volgens de Kroaat werd Weghorst naar de grond getrokken. Ditmaal werd hij niet tegengesproken door de videoarbitrage, waardoor Gakpo zijn tweede goal van elf meter kon maken. De Liverpool-aanvaller ging niet in de fout en schoot de 0-2 tegen de touwen.

Oranje voert tempo op

Vanaf dat moment voerde Oranje het tempo op en dat leverde meteen succes op. In eerste instantie leek Gakpo zijn hattrick te complementeren met een mooi schot, maar dat deed hij vanuit buitenspelpositie. Enkele tellen later was het wél raak. Op aangeven van de linksbuiten kon Tijjani Reijnders gemakkelijk binnen schuiven: 0-3. In de slotfase bracht Memphis Depay met een gelukkige kopbal de marge op vier. Daarna was het ook meteen afgelopen: 0-4.

Nederland stelt flink teleur

Tegen Nederland wist Malta de schade beperkt te houden, mede doordat Oranje een uiterst matige indruk maakte. In tegenstelling tot de eerdere 8-0 overwinning in Groningen, speelde de ploeg van Koeman dit keer een stuk minder overtuigend. Het bleef dan ook bij een 0-4 zege tegen de nummer 166 van de FIFA-wereldranglijst, onder landen als St Lucia en Bermuda.

Nederland moet zondag in het thuisduel tegen Finland een overwinning boeken om de WK-kwalificatie in eigen hand te houden. Polen vormt de grootste concurrent voor het WK-ticket, waarbij een onderlinge confrontatie zomaar de strijd om de eerste plek in de poule kan beslissen.

