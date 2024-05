Probleem wordt groter: Vitesse heeft tot 17 mei de tijd om 'zaken op orde te brengen'

Vitesse heeft nog tot 17 mei om de 'zaken op orde te brengen', meldt de Arnhemse club dinsdag. De club dacht eerst dat het tot 15 juni had om alle zaken te regelen.

De proflicentie en daarmee de toekomst van de club staat nog altijd op het spel. Op 17 mei bepaalt de licentiecommissie of Vitesse volgend seizoen nog zal bestaan als profclub. Edwin Reijntjes, momenteel de algemeen directeur van Vitesse, houdt moed: "Paul (van der Kraan, red.) en ik blijven vol vertrouwen. We gaan en moeten de licentie veiligstellen, met elkaar." De licentiecommissie vindt dat de zaken momenteel niet op orde zijn en zou met deze informatie geen proflicentie geven.

Reijntjes: ‘De licentiecommissie komt op 17 mei bij elkaar om een besluit te nemen over de licentie. De uitspraak kan nog best een paar weken duren. De licentie wordt ingetrokken, tenzij. We gaan heel hard werken aan die tenzij.’ — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) May 1, 2024

Reijntjes zegt op de site van Vitesse ook dat hij de gedachte had dat de club pas in juni een nieuw plan hoefde in te dienen bij de KNVB. Op 15 juni is de deadline voor het indienen van de begroting voor het volgende seizoen.

De licentiecommissie weet dat een bank de rekening van Vitesse heeft opgezegd. "De bank heeft de bankrelatie opgezegd en het is uiterst onzeker of Vitesse gedurende het (volledige) seizoen 2024/’25 de beschikking heeft over een bankrekening." Daarnaast wil de commissie dat Vitesse een accountant neemt en dat er wat risico's omtrent de Sanctiewet en regelgeving worden weggenomen.

Punten in mindering

Vitesse kreeg eerder al achttien punten in mindering, waardoor het destijds op -1 punt kwam te staan in de Eredivisie. Doordat de Arnhemmers zondag van Fortuna Sittard wonnen, staan zij weer in de positieve cijfers (qua punten): 2.

John van den Brom

Tussen al het financiële geweld door is Vitesse wel in gesprek met een trainer voor volgend seizoen. Het huidige plan is dat de Arnhemse club in de Keuken Kampioen Divisie een subtopper wordt. Dat wil Vitesse doen met John van den Brom als trainer. Van den Brom, die jarenlang speler was van Vitesse én één seizoen de hoofdtrainer, staat daarvoor open. Voorwaarde is wel dat Vitesse dan nog als profclub moet bestaan.