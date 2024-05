John van den Brom tekent voor één seizoen bij Vitesse: 'Deze prachtige club mag niet verdwijnen'

John van den Brom gaat aan de slag bij Vitesse. De trainer zal volgend seizoen met de Arnhemse club in de Keuken Kampioen Divisie uitkomen. Hij doet bovendien een oproep namens de noodlijdende club.

Het nieuws van Van den Brom komt niet onverwacht. De Telegraaf maakte al eerder melding van de komst van de trainer. Vitesse en Van den Brom hebben logischerwijs wel afgesproken dat de club - dat in financieel zwaar weer verkeert - volgend seizoen nog wel moet bestaan.

Op de website van de club wordt de komst van Van den Brom woensdagochtend bevestigd. De nieuwe trainer doet een emotionele oproep op de site. “Deze prachtige club mag niet verdwijnen. Ik roep dan ook iedere Vitessenaar op om juist nu achter de club te gaan staan, zoals afgelopen zondag. Laat zien dat Vitesse leeft. Samen met diverse Vitessenaren zal ik daarom morgen het startschot geven voor een crowdfunding. Doe mee, kleur de regio geel en zwart en kom zelf met initiatieven. Vitesse heeft iedereen nodig. Voor geel-zwart!"

Probleem wordt groter: Vitesse heeft nog maar twee weken de tijd om 'zaken op orde te brengen' Vitesse heeft nog tot medio mei om de 'zaken op orde te brengen', meldt de Arnhemse club dinsdag. De club dacht eerst dat het tot 15 juni had om alle zaken te regelen.

Hij gaat Edward Sturing opvolgen in Arnhem, die tijdens dit seizoen de plek van Phillip Cocu overnam. Het doel van Vitesse is om een subtopper te worden in KKD, rond plek vijf tot en met acht. Dat zal vermoedelijk met een nieuwe selectie gebeuren.

Carrière John van den Brom

Van den Brom is geen onbekende in Arnhem. Hij speelde in zijn carrière liefst 324 wedstrijden voor Vitesse (verdeeld over twee periodes), waarin hij 93 keer scoorde. Ook was hij in het seizoen 2011/2012 al eens trainer van de club. Destijds werd hij zevende met Vitesse in de Eredivisie, waarna hij naar Anderlecht vertrok.

De 57-jarige Van den Brom was tot december 2023 de trainer van de Poolse club Lech Poznan. Zijn langste periode als coach beleefde hij bij AZ, waar hij tussen de zomers van 2014 en 2019 aan het roer stond. Hij was 216 wedstrijden de coach van de Alkmaarders.