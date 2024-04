Vitesse is van de -1 af: Arnhemmers winnen in eerste duel na enorme puntenstraf van de KNVB

Vitesse heeft zondagmiddag in een doelpuntrijk duel gewonnen van Fortuna Sittard. De al gedegradeerde Arnhemmers wonnen in 2024 pas één keer, maar trokken met tien man de overwinning over de streep.

Via Paxten Aaronson kwamen de Arnhemmers op voorsprong, maar na goals vlak voor en gelijk na rust van de bezoekers, leek het weer een nederlaag te worden voor Vitesse. De ingevallen Marco van Ginkel werkte daar niet aan mee. Hij scoorde en maakte gelijk.

Niet veel later kwam Vitesse zelfs op voorsprong. Het was weer Aaronson die scoorde, waardoor het 3-2 werd. Met nog negen minuten reguliere speeltijd gooide de rode kaart van Giovanni van Zwam nog roet in het Arnhemse eten, maar ook met tien man werden de drie punten binnengehaald.

Puntenmindering

Vitesse speelde tegen Fortuna de eerste wedstrijd na de puntenmindering die het kreeg. De Arnhemmers kregen van de licentiecommissie van de KNVB een straf, waardoor er achttien punten afgetrokken werden. Hierdoor kwam Vitesse op -1 punt te staan in de Eredivisie en was de club al officieel gedegradeerd. Door de overwinning gaat Vitesse echter weer naar een positief puntenaantal: +2.

Afscheidstournee Vitesse

Het was ook nog eens de eerste thuisoverwinning van het het jaar 2024. Eind februari werd er nog wel uit bij Excelsior gewonnen. Maar het mag allemaal niet meer baten. De laatste drie wedstrijden van het seizoen speelt Vitesse als een afscheidstournee van de Eredivisie. Vitesse speelt achtereenvolgens uit bij FC Utrecht en Heerenveen, voordat het dramatische seizoen op 19 mei wordt afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Ajax.

