Ajax neemt het woensdag op tegen Inter in de Champions League en moet het dan mogelijk doen zonder één van de sterkhouders. Geluk bij een ongeluk: de absolute topspeler van Inter ontbrak dinsdagochtend ook op de training.

Steven Berghuis trainde dinsdagochtend binnen, omdat hij fysieke klachten zou hebben overgehouden van het duel met PEC Zwolle (3-1) afgelopen weekend. Het is nog maar de vraag of hij op tijd hersteld is voor de wedstrijd tegen Inter, die woensdag om 21.00 uur op het programma staat.

Ook bij de Italianen moest één van de sterkhouders de afsluitende training overslaan. Het gaat om Lautaro Martinez, de absolute goalgetter van de ploeg uit Milaan. Inter, dat met twee spitsen speelt, heeft nog de nodige spelers achter de hand: Marcus Thuram, Pio Esposito en Ange-Yoan Bonny.

Afwezigen

De langdurig geblesseerde Branco van den Boomen is er sowieso niet bij. De middenvelder is wel door Ajax ingeschreven voor de Champions League. Het is nog twijfelachtig of de jonge verdediger Aaron Bouwman op tijd fit is. Bij Inter ontbreekt de 22-jarige verdediger Tomas Palacios; hij is niet ingeschreven.

Wisselende resultaten bij Inter

Inter begon uitstekend aan het nieuwe seizoen met een 5-0 overwinning op Torino. Maar daarna ging het mis voor de ploeg van trainer Cristian Chivu. De oud-Ajacied zag zijn spelers verliezen van Udinese (2-1) en Juventus (4-3). Stefan de Vrij, één van de twee Nederlanders in de selectie van Inter, kwam dit seizoen nog geen minuut in actie. Denzel Dumfries staat steevast in de basis onder Chivu.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.