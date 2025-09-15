In Lissabon staat maandagavond een duel met Portugese legendes op het programma. Zij spelen tegen wereldsterren als Edwin van der Sar, Roberto Carlos en Michael Owen. Bij de Portugezen speelt Dani, de oud-Ajacied die warme herinneringen overhoudt aan de club en nog altijd de ontwikkelingen volgt. "Ajax heeft alle voorwaarden om weer één van de beste teams ter wereld te worden."

De Portugees Dani was tussen 1996 en 2000 spelers van Ajax en scoorde in 72 wedstrijden 12 keer voor de Amsterdammers. Hij maakte echter vooral indruk in de hoofdstad door zijn uiterlijk waardoor hij in de smaak viel bij met name de vrouwelijke fans van Ajax. Het zorgde er ook voor dat er een heleboel baby's zijn naam kregen in die jaren. In die periode speelde hij ook samen met Edwin van der Sar.

Edwin van der Sar

Bij de wedstrijd tussen legendes kijkt Dani uit naar de ontmoeting met Van der Sar: "We staan straks tegenover tegenstanders, maar zij zijn ook vrienden. Ik kijk ernaar uit om Edwin weer te zien. Want wij hebben best wat jaren samen gespeeld", memoreert hij.

"We zouden eigenlijk dit weekend afspreken, maar dat kwam er niet van. Nu wil ik hem op het veld zien en even met hem voetballen. Zodat ik kan kijken of ik even een goaltje bij hem kan maken, haha", lacht de Portugees.

Ajax

Hij houdt ook warme gevoelens over voor de club Ajax, vertelt hij. "Laatst speelde ik nog in de ArenA bij de wedstrijd ter ere van het 125-jarige jubileum. Verder herinner ik mij de wedstrijd tegen Atletico Madrid nog, in de kwartfinale van de Champions League." Dani was toen belangrijk met een doelpunt waardoor Ajax over twee wedstrijden uiteindelijk met 4-3 won. "Maar ook mijn debuut, dat was direct tegen Glasgow Rangers. Al blijven de momenten dat we de beker wonnen en kampioen werden het mooist."

Hoe anders zijn de tijden nu bij Ajax, waar vorig jaar net misgegrepen werd naar het kampioenschap. "Ze zoeken weer naar de glorie-jaren, die komen echt weer terug. De mentaliteit van Ajax zal altijd sterker zijn dan de zwakkere momenten die teams soms hebben. Uiteindelijk zal de mentaliteit en de kracht van de mensen die voor Ajax werken genoeg zijn. Ajax heeft alle voorwaarden om weer één van de beste teams ter wereld te worden", besluit Dani.

Charity Legends Game

De wedstrijd is vanaf 21.00 uur hier live op Sportnieuws.nl te zien. Het duel is voorzien van Engels commentaar. Edwin van der Sar is de enige voormalig Nederlandse profvoetballer die deelneemt aan de wedstrijd voor het goede doel.