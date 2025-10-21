Joël Veltman sluit een rentree bij Ajax niet uit. De 33-jarige verdediger van Brighton & Hove Albion heeft een aflopend contract in Engeland en zegt dat komende zomer het moment is om zijn toekomst tegen het licht te houden. "Dan wordt het keuzes maken", vertelt hij aan de clubkanalen van Ajax.

Veltman, sinds 2020 actief bij Brighton, geniet nog altijd van het leven in de Premier League. Toch denkt de oud-Ajacied al voorzichtig na over wat volgt. "Ik voel me hier nog steeds goed, maar mijn contract loopt komende zomer af. Dat wil ik graag uitdienen. Daarna wordt het een moment van keuzes maken. Wil Brighton met mij door? Ga ik nog een ander avontuur aan in het buitenland, of is het tijd voor Ajax? Ik ga daar rustig over nadenken."

De verdediger speelde 246 wedstrijden voor Ajax, werd drie keer kampioen en maakte deel uit van het team dat in 2019 de halve finale van de Champions League bereikte. De liefde voor de club is gebleven. "Ajax blijft altijd bijzonder voor mij. Ik heb er alles meegemaakt: jeugdopleiding, successen, moeilijke momenten. Die band gaat nooit weg."

Knotsgekke avond op Stamford Bridge

In aanloop naar de Champions League-wedstrijd woensdagavond tussen Chelsea en Ajax blikt Veltman ook terug op de bizarre 4-4 van november 2019. Ajax stond destijds met 1-4 voor op Stamford Bridge, maar zag in één aanval Daley Blind én Veltman zelf rood krijgen, plus een strafschop tegen. "Ik weet niet of ik nog aan die wedstrijd wil denken", zegt hij lachend. "Zonder die rode kaarten hadden we moeten winnen. Dat het alsnog 4-4 werd, was een bijzondere teamprestatie."

Toch bewaart hij vooral warme herinneringen aan dat Ajax-elftal. "Het voelde even als het Ajax van de jaren negentig. We waren zó op elkaar ingespeeld. Als Hakim Ziyech de bal kreeg, wist Quincy Promes al waar hij moest lopen. Dat soort automatismen, daar leefde de hele ploeg op."

i Het moment in 2019 waarop Joël Veltman en Daley Blind in dezelfde aanval allebei rood kregen én een strafschop tegen, tijdens het uitduel met Chelsea. ©Getty Images

Premier League en leven na het voetbal

Veltman voelt zich nog altijd thuis in Engeland. "De intensiteit in de Premier League is fantastisch. Week in, week uit moet je presteren. Daar winnen met Brighton bij Chelsea, dat doet wel iets extra’s met je. Elk kind dat profvoetballer wil worden, droomt daarvan", is de 28-voudig Oranje-international lovend.

Naast zijn toekomst als speler denkt Veltman ook al na over wat daarna komt. "Het lijkt me op mijn leeftijd gezond om na te denken over het leven na het voetbal. Ik ga niet per se zeggen dat ik hoofdtrainer wil worden, maar een rol als specialistentrainer - zoals Jaap Stam en Dennis Bergkamp dat destijds bij Ajax deden - lijkt mij wel wat", sluit hij af.

Ajax kan ervaring goed gebruiken

Woensdagavond wacht Ajax opnieuw Chelsea in de Champions League. Een ervaren speler als Veltman hadden de Amsterdammers daar ongetwijfeld goed kunnen gebruiken. Onder coach John Heitinga draait Ajax moeizaam: afgelopen zaterdag ging de ploeg in eigen huis met 0-2 onderuit tegen AZ, en eerder deze maand volgde een pijnlijke Europese afstraffing bij Olympique Marseille (4-0).

