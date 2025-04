Problemen stapelen zich op voor Arne Slot: 'Volgende Liverpool-sterspeler op weg naar de uitgang'

Er is de afgelopen weken veel te doen geweest om sterkhouders van Liverpool die de club lijken te verlaten. Inmiddels is er weer een nieuwe naam toegevoegd aan dat rijtje. Doelman Alisson Becker is namelijk op weg naar de uitgang.

Dat meldt Daily Mirror op donderdag. Het mogelijke vertrek van de Braziliaanse doelman heeft te maken met het aantrekken van Giorgi Mamardashvili, de Georgische keeper van Valencia. Afgelopen zomer tekende de talentvolle Georgiër bij Liverpool, maar werd gelijk voor een jaar verhuurd aan Valencia. Vanaf aankomende zomer zal hij deel uitmaken van de selectie van Slot.

Dat heeft de toekomst van Alisson bij Liverpool op losse schroeven gezet. De 32-jarige doelman heeft nog een contract tot de zomer van 2027, maar hij zou volgens de Turkse krant Sabah op de radar staan van Galatasaray. Liverpool is mogelijk bereid om de doelman te laten gaan zodra Mamardashvili gearriveerd is.

Niet de enige

Naast Alisson lijkt ook Trent Alexander-Arnold op weg naar de uitgang bij Liverpool. Zijn contract loopt af, en lijkt naar alle waarschijnlijkheid gratis te vertrekken naar Real Madrid. Ook de contracten van sterspelers Mohammed Salah en Virgil van Dijk lopen deze zomer af, maar de kans lijkt groter te worden dat die twee wel bijtekenen. Al is daar nog geen officiële bevestiging van gekomen.

Na de recente 3-2 nederlaag tegen Fulham gaf Van Dijk zijn tot nu toe meest duidelijke aanwijzing dat een contractverlenging mogelijk in de lucht hangt. "Er is vooruitgang, ja", vertelde hij aan de aanwezige verslaggevers. Of dat definitief betekent dat hij blijft, wilde hij niet zeggen. "Ik weet het niet. Luister, dit zijn interne besprekingen en we zullen zien."

Sinds 2018

Alisson verruilde AS Roma in 2018 voor Liverpool. Slechts een jaar later wonnen The Reds de Champions League. In 2020 volgde ook de felbegeerde Premier League-titel. Dit seizoen lijkt Liverpool opnieuw op koers voor het landskampioenschap. Met nog zeven wedstrijden te gaan, heeft het team van Slot een voorsprong van elf punten op nummer twee Arsenal.

