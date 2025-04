Collega van Virgil van Dijk komt met bizarre eis: dit monstersalaris wil Liverpool-speler verdienen

Ibrahima Konaté wil zijn contractuele situatie en het toenemende gerucht dat Virgil van Dijk, zijn verdedigingspartner bij Liverpool, vertrekt, gebruiken om de clubleiding van de koploper in de Premier League onder druk te zetten. De 25-jarige Fransman eist een flinke loonsverhoging als Liverpool hem wil behouden.

De zaakwaarnemer van de verdediger, wiens contract tot medio 2026 loopt, heeft de schokkende eisen van de speler kenbaar gemaakt. Konaté wil alleen blijven als aan zijn eisen wordt voldaan, anders staat hij open voor een transfer naar een club die de vraagprijs van Liverpool wil betalen.

Liverpool-speler doet brutale uitspraak over Virgil van Dijk: 'Ik weet zeker dat ik hem ga overtreffen' Liverpool-verdediger Ibrahima Konaté vindt dat hij meer waardering verdient. De Franse centrumverdediger denkt dat hij onderschat wordt omdat hij naast Virgil van Dijk staat.

Monstersalaris

Het geëiste bedrag heeft de directie van Liverpool verbluft. Konaté droomt van een salaris dat bijna tweeënhalf keer zo hoog is als zijn huidige loon. De Frans international met Malinese roots wil een gigantische sprong maken van €94.000 per week naar €230.000. Een verhoging van maar liefst 145%. Dat betekent een jaarsalaris van ongeveer €12 miljoen netto.

"Het contract van de centrale verdediger loopt tot 2026, maar Liverpool zou hem deze zomer voor een winst willen verkopen als er niet snel een nieuwe overeenkomst wordt onderhandeld. De zaakwaarnemer van Konaté is zich hiervan natuurlijk bewust en probeert het nu met deze chantagetactiek", zo meldt Bild.

Ibrahima Konaté kwam in juli 2021 naar Liverpool, nadat de club zijn sclausule van €45 miljoen bij RB Leipzig had geactiveerd. In zijn vierde seizoen aan de Merseyside is de Fransman een betrouwbare en sterke partner geworden voor Virgil van Dijk. De koploper van de Premier League wil Konaté in principe voor de lange termijn behouden, maar een loonsverhoging zit er niet in. Het tegenbod is om Konaté hetzelfde salaris van €94.000 per week te bieden.

Opvallende uitspraken

Recentelijk deed Konaté enkele opvallende uitspraken. Zo voelde de Franse verdediger zich ondergewaardeerd. "Samenspelen met Van Dijk is fantastisch, hij is fenomenaal. Maar sommige fans lijken te denken dat hij de enige verdediger op het veld is. Ik sta er ook! Soms speel ik geweldige wedstrijden, maar alle aandacht gaat naar hem, omdat hij Virgil is. Ik ben niet jaloers, maar als je objectief naar de wedstrijd kijkt, zie je het zelf wel", zo vertelde de Franse verdediger tegenover Sky Sports.