Cristiano Ronaldo dook dinsdagavond op tijdens de Globe Soccer Awards in Dubai met een detail dat meteen vragen opriep. Tussen de glitter van het prestigieuze gala verscheen hij met een horloge dat zelden in het openbaar opduikt. Naar verluidt ging het zelfs om een uurwerk van ruim 700.000 euro.

In het Atlantis The Royal‑hotel kreeg Ronaldo opnieuw een trofee mee naar huis. Zijn 40 goals in 2025 leverden hem voor het derde jaar op rij de titel van Beste Speler van het Midden-Oosten op. Maar terwijl hij het podium opstapte, ging er ondertussen ook enorm veel aandacht naar wat er om zijn pols zat: een Patek Philippe.

Patek Philippe

Volgens het gespecialiseerde Instagramkanaal Luxury Spotters gaat het om een model dat je zelden buiten verzamelaarskringen ziet. Het schijnt de eerste keer te zijn dat Ronaldo openbaar met een Patek Philippe wordt gespot. De Nautilus is gemaakt uit 18 karaats witgoud en volledig ingelegd met diamanten, 1.075 in totaal. Het eindresultaat oogt dan ook eerder als een juweel dan als een traditioneel uurwerk.

Sportieve ambitie

Tussen alle aandacht voor zijn glinsterende accessoire door sprak Ronaldo ook nog over zijn sportieve ambities. Ondanks dat het einde van zijn carrière in zicht raakt, heeft hij nog één heel belangrijke mijlpaal in zijn hoofd. Hij is vastberaden om de grens van duizend goals aan te tikken, zo liet hij weten op de Globe Soccer Awards.

A special moment to end the year on. I carry on with the same passion, commitment and hunger as always to reach my goals.



Thank you to everyone who has supported me this year! pic.twitter.com/7PSzr1FwNP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 28, 2025

Met 956 doelpunten ontbreken er nog 44. "Ik ga dat halen, zolang ik blessurevrij blijf", zei de Portugese voetbalster. Zijn contract bij Al Nassr loopt tot 2027, waardoor hij nog anderhalf jaar de tijd heeft om die magische grens van duizend goals te halen. Bovendien komt er komende zomer ook nog een WK aan met Portugal.

Luxe villa

Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez kwamen onlangs ook al in het nieuws door te investeren in twee luxe villa's in 'The Red Sea Residences', gelegen in Saoedi-Arabië, in het hart van de Rode Zee. Het is een afgelegen toevluchtsoord, alleen bereikbaar per boot of watervliegtuig. "Nu we hier een huis hebben, kunnen we wanneer we maar willen genieten van quality time met de familie in volledige privacy en rust", vertelde de aanvaller van Al-Nassr.