PSV legde een matige partij op de mat in de Champions League-kraker tegen Olympiakos. Tóch vindt aanvoerder Jerdy Schouten niet dat de Eindhovenaren een punt hebben gestolen. "Het is niet zo dat zij ons ondersteboven speelden", analyseert de gelegenheidsverdediger.

Schouten was zichtbaar geïrriteerd over het spel van zijn eigen ploeg, maar weigerde blij te zijn met een punt. "Ik denk dat we slordig aan de bal waren, waar we juist goed in zijn. Daar maken we normaal juist het verschil in, maar ik denk ook niet zo dat we helemaal weg zijn gespeeld. Ik kan wel leven met een gelijkspel", opent hij direct na afloop bij Ziggo Sport zijn analyse.

'Dan ziet het er héél slecht uit'

"Het is niet zo dat zij ons ondersteboven speelden, maar wij verliezen zoveel ballen, ook lager op het veld. Dan ziet het er heel slecht uit", vervolgt Schouten, die niet op bijval kan rekenen van zijn maatje Joey Veerman. "We mogen zeker blij zijn met een punt, zeker", stelt de Volendammer vlak na de wedstrijd. "We wisten wel dat zij volle bak één op één druk gingen zetten, maar daar hadden we wel veel moeite mee", zegt Veerman wanneer hij zoekt naar een verklaring.

Teleurstelling over eerste duel tegen Union

Veerman baalt van het teleurstellende resultaat in Griekenland, maar hij baalt nóg meer van het verlies tegen Union Sint-Gillis. "Die eerste wedstrijd blijft natuurlijk wel hangen, dat is gewoon doodzonde. Dat was niet goed, daar waren we gewoon nog niet klaar voor. Ik wil niet zeggen dat het ons misschien duur komt te staan, maar dat had het ons misschien wel een stuk makkelijker kunnen maken."

Wonder nodig tegen topclubs

Hoogstwaarschijnlijk heeft PSV nog minimaal vier punten nodig om de tussenronde van de Champions League alsnog te bereiken. Dat moet voor de Eindhovenaren dan gebeuren tegen Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München. "Ja klopt, maar dat wisten we van tevoren. Het zijn wereldploegen, maar we moeten proberen onszelf te laten zien. Dan zien we het wel weer", besluit Veerman.

