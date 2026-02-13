PSV zorgde voor een flinke deceptie op bezoek bij FC Volendam. De ongenaakbare koploper leed voor de derde keer dit seizoen puntenverlies tegen een degradatiekandidaat. Het zorgt voor frustraties bij aanvoerder Jerdy Schouten, die op de persconferentie benadrukt dat hij het 'geen slechte wedstrijd vond'.

Net als tegen Telstar (0-2) en NAC Breda (2-2) werden er onnodige punten verspeeld. Volgens Schouten heeft dat niets met lichtzinnigheid te maken. "Dat zat helemaal niet in deze wedstrijd", meent de verdediger annex middenvelder van PSV. "Het verschil met andere wedstrijden was dat wij onze kansen niet afmaakten. Het is heel simpel: we scoren niet en dat doen we normaal wel. Als we dat wél zouden doen, dan zegt iedereen: het wordt een wedstrijd zoals zo vaak."

'Heel slordig'

Schouten geeft Volendam de complimenten, maar zoekt het vooral bij hunzelf. "Wij waren héél slordig in de tweede helft en hadden heel veel momenten van makkelijk balverlies. Dat zorgt ervoor dat zij het geloof krijgen dat er wat te halen valt. Doordat wij normaal de kansen wel afmaken, hebben tegenstanders heel vaak niet dat gevoel. Dat had Volendam wel. Het was echt niet zo'n slechte wedstrijd. Er was dus maar één klein verschil."

Kampioenskoorts?

De 29-jarige PSV'er vindt het net zo goed opmerkelijk dat PSV vrijwel alleen maar punten heeft verspeeld tegen 'de kleintjes' in de Eredivisie. "Het is wel een patroon dat we twee keer hebben verloren en dat het tegen Telstar en Volendam was. En ook nog gelijk tegen NAC. Dat zijn geen ploegen in de topzes, maar voor mijn gevoel heeft dat niet met lichtzinnigheid te maken."

"Je staat zeventien punten voor, maar wij willen niet het gevoel hebben dat het allemaal wel goedkomt. Wij willen elke wedstrijd winnen, zodat we het seizoen veel mooier kunnen afsluiten. Het seizoen moet niet als een nachtkaars uitgaan. We hebben nog helemaal niks, daarom is het zonde dat je deze verliest", besluit Schouten.

