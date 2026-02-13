Het carnavalsweekend is voor PSV dramatisch begonnen. Op bezoek bij FC Volendam liep het tegen een 2-1 nederlaag aan. De Eindhovenaren jagen al weken op de vroegste titel ooit, maar kwamen erg slecht voor de dag in het vissersdorp. Dennis Man leek ervoor te zorgen dat PSV met een punt huiswaarts keerde, maar Aurelio Oehlers stak daar in de absolute slotfase een stokje voor met de 2-1.

Op papier was PSV de torenhoge favoriet, maar de Eindhovenaren gaven helemaal niet thuis. PSV was in de openingsfase de dominante ploeg, maar miste de absolute scherpte in de afwerking van hun kansen. Normaliter is de ploeg van Peter Bosz dodelijk effectief, maar tegen Volendam hadden ze het vizier allesbehalve op scherp staan. Mauro Júnior kwam oog-in-oog met Kayne van Oevelen, maar schoot recht op de doelman. Het was een uitermate zwakke eerste helft van de Eindhovenaren, waardoor de brilstand op het scorebord bleef staan.

PSV ontsnapt aan achterstand

PSV kwam erg slecht uit uit de kleedkamer, want binnen een paar minuten in de tweede helft móést Volendam eigenlijk profiteren van het laconieke spel van de koploper van de Eredivisie. In eerste instantie hield PSV-goalie Niek Schiks zijn doel schoon na een schitterende redding op een afstandsschot van Ozan Kökcü en daarna kwam de jonge doelman goed weg. Bradley Kuwas lepelde de bal oog in oog met de doelman over het doel.

Volendam prikt raak

In de 66e minuut kreeg PSV wél de deksel op de neus. Sergino Dest leverde de bal op knullige wijze in bij Volendam, waarna de Palingenboeren op uitstekende wijze counterden. Een schot van Aurelio Oehlers werd in eerste instantie nog geblokt, maar daardoor kon Robin van Cruijsen de bal ineens op de pantoffel nemen. Zijn poging vloog op schitterende wijze, via de onderkant van de lat, in het doel van PSV: 1-0.

Volendam zorgt voor ongekende stunt

Het aanwezige Volendam-publiek durfde al te dromen van een ongekende stunt in het vissersdorp, maar daar stak Dennis Man een stokje voor. De Roemeense aanvaller kreeg de bal in het zestienmetergebied voor zijn voeten en schoot 'm hard tegen de touwen: 1-1. Daarmee leek een ongekende stunt in het water te vallen voor FC Volendam, maar in de 87e minuut zorgde Aurelio Oehlers voor de winnende treffer. Daarmee leed PSV opnieuw puntenverlies tegen een degradatiekandidaat. Eerder verloren ze van Telstar (0-2) en speelden ze gelijk tegen NAC (2-2).

Jacht op vroegste titel ooit

PSV heeft een riante voorsprong van liefst zeventien punten op Feyenoord en jaagt al wekenlang op de vroegste titel ooit in de Eredivisie. Oorspronkelijk zouden ze kampioen kunnen worden tegen FC Utrecht op 4 april, maar daar kan dit dreigende puntenverlies zomaar verandering in brengen. Als één van de naaste belagers, Feyenoord of NEC, dit weekend wint, dan kunnen ze 'pas' een week later kampioen worden op bezoek bij Sparta Rotterdam.

