PSV blijft op koers voor de vroegste titel ooit in de VriendenLoterij Eredivisie. De ploeg van Peter Bosz maakte het zichzelf knap lastig, maar uiteindelijk trokken ze aan het langste eind. In de Euroborg werd met 1-2 gewonnen, waarmee Feyenoord op zeventien punten blijft.

Dat PSV voor het laatst op 30 augustus verloor in de Eredivisie onderstreept het machtsvertoon van de koploper. De eerste grote kans van de wedstrijd was dan ook voor PSV, maar Ismael Saibari schoot hard voorlangs. Even later liet Younes Taha zien hoe het wél moest. De aanvallende middenvelder van FC Groningen reageerde sneller dan Armando Obispo op een doorgekopte bal, waardoor hij oog in oog kwam met PSV-debutant Niek Schiks. Tegenover de 22-jarige goalie bleef Taha zéér koeltjes en werkte hij 'm hard tegen de touwen: 1-0.

Taha mist geluk bij afmaken

PSV probeerde de achterstand zo snel mogelijk weg te poetsen. Eerst belandde een schot van Paul Wanner op de paal, waarna Etienne Vaessen met een schitterende duik redding bracht op een snoeiharde poging van Saibari. Na ruim een half uur leek Taha de marge te verdubbelen: Obispo kopte de bal onbedoeld panklaar voor hem, maar oog in oog met de uitkomende Schiks slaagde hij er niet in te scoren. In de aanval daarna voorkwam Vaessen met een alerte reflex de gelijkmaker.

FC Groningen verkeert niet in topvorm en won slechts één van de laatste vijf wedstrijden. Daar was tegen PSV helemaal niets van te zien. In de tweede helft had Taha namelijk 'gewoon' de score moeten verdubbelen. De creatieveling werd bereikt door een diepe bal van Vaessen, waarna hij vrij gemakkelijk Mauro Júnior uitkapte. Zijn vrije schietkans ging echter huizenhoog over het doel, waardoor zijn naam niet voor de tweede keer op het scorebord kwam.

PSV draait het helemaal om

Zoals zo vaak werd FC Groningen daarna geconfronteerd met een les in effectiviteit. De ploeg van Dick Lukkien beloonde zichzelf dit seizoen al vaker niet voor een sterke fase en ook tegen PSV kregen ze de deksel op de neus. Groningen was lange tijd duidelijk de bovenliggende partij tegen de koploper, maar incasseerde wel de gelijkmaker. Een perfecte voorzet van Mauro Júnior werd hard binnen geknikt door Saibari: 1-1. Enkele minuten later was het wéér raak. Dennis Man frommelde een corner van dichtbij in het doel: 1-2. Dat was ook de eindstand.

PSV jaagt op vroegste titel ooit

Hoewel Feyenoord op de ranglijst de naaste belager van PSV is, is NEC dat op basis van verliespunten. Wint de ploeg uit Nijmegen woensdag de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht, dan bedraagt de achterstand nog altijd vijftien punten. Bij een overwinning van PSV op NEC (14 maart) kan de titel op zaterdag 4 april tegen FC Utrecht worden binnengehaald. Door het aanhoudende puntenverlies van de concurrentie is het zelfs mogelijk dat PSV al vóór dat duel onbereikbaar is en de landstitel al op 22 maart, uit bij Telstar, kan veiligstellen.

