PSV-trainer Peter Bosz verlengde deze week zijn contract definitief. Na maandenlang onderhandelen met de clubleiding van de Eindhovenaren werd eindelijk de krabbel gezet. Vrijdagmiddag bevestigde hij op de persconferentie dat zijn vrouw Jolyn Le Loux daar een grote rol in had. Wel was er een ander familielid minder blij.

Frank Lammers, bekend van de reclames van Jumbo Supermarkten, zat deze week bij Omroep Brabant en koos ervoor om Jolyn Le Loux aan te wijzen als Brabander van de week. Volgens de acteur had zij namelijk een groot aandeel bij de contractverlenging van Peter Bosz bij PSV. Een van de verslaggevers gaf Bosz daarom als bedankje een persoonlijke kaart voor Jolyn. "Moet ik nou ongerust worden... Nee, toch?", grapt Bosz in eerste instantie bij het krijgen van de kaart.

'Heel lief'

Bij het lezen van de kaart reageert Bosz echter zichtbaar blij. "Dat is heel lief", zegt hij resoluut. Uiteindelijk erkent hij dat Jolyn inderdaad een rol heeft gespeeld bij het recente nieuws. "Hij (Frank Lammers, red.) heeft dat goed aangevoeld. Nou, wat leuk. Ik kan nu thuis niet meer zeggen dat ik niks ontvangen heb, dus ik zal 'm geven", gaat hij lachend verder.

Bosz staat bekend om zijn hechte familieband en daarom komt zijn familie geregeld ter sprake. Ook afgelopen week was dat het geval, want hij had haar nog niet verteld dat hij zijn contract zou verlengen. "Mijn moeder was een beetje boos dat ik het haar nog niet verteld had." De 62-jarige trainer is er echter van overtuigd dat hij de juiste beslissing heeft genomen. "Zij zegt altijd dat ze haar mond wel kan houden. Nou, daar geloof ik dus helemaal niks van", lachte Bosz. De Apeldoorner begrijpt wel dat er vaak naar zijn familie wordt gevraagd. "Dat heb je bij een familieclub, hè", sluit hij grappend af.

Contractverlenging tot 2028

Bosz en PSV onderhandelden liefst negen maanden over de contractverlenging, maar uiteindelijk kwamen ze eruit. Het werd een contract tot de zomer van 2028, wat betekent dat de 62-jarige coach nog minimaal twee jaar trainer bij de Eindhovenaren blijft. "Ik wist niet of ik de negatieve druk nog wilde, maar ik heb me ook afgevraagd of ik het zou gaan missen als ik zou stoppen. Daar was ik ook bang voor, dat me dat na een half jaar zou overkomen. Dat had ook zomaar gekund", vertelde Bosz over de lange gesprekken.

