Herboren PSV swingt met speels gemak langs Almere City in strijd met Feyenoord om plek 2

Almere City had bar weinig in de melk te brokkelen in Eindhoven bij de 5-0 nederlaag. PSV was heer en meester in eigen huis en houdt plek twee stevig in handen. Almere, dat de ongeslagen reeks van drie wedstrijden wilde voortzetten, zag die hoop al gauw in rook opgaan. Door de grote nederlaag staat Almere nu weer onderaan.

Druk lag er weer goed op bij PSV na de winst van Feyenoord in Sittard. Dat Almere al drie duels op rij ongeslagen was, zal hen minder zorgen hebben gebaard. Waar wel schrik van was, was de terugspeelbal van Noa Lang. Die was namelijk zo in de voeten van de tegenstander, maar dat liep met een sisser af.

Schiettent in Eindhoven

Wat heet; een kleine minuut later was Lang aangever van de eerste goal van de wedstrijd. Hij gaf de bal aan Ismael Saibari op randje zestien en hij wist daar wel raad mee. Hij legde de bal even goed klaar en schoot de bal hard in de verre hoek.

Daarna dacht PSV dé kans te krijgen op de 2-0 omdat Johan Bakayoko de bal tegen de hand van een Almere-verdediger trapte, maar hij had daarvoor al buitenspel gestaan. Dat leed bleef de bezoekers dus bespaard.

Vier goals voor rust

Voorlopig dan. Want halverwege de eerste helft werd de score verdubbeld door Bakayoko. De vervanger van de niet zo fitte Ivan Perisic oogde volgens Peter Bosz weer wat frisser, dat liet hij zien ook. Heel verfijnd schoot hij de bal de kruising in. Voor rust werd het ook nog 4-0 door treffers van Noa Lang en Malik Tillman.

Muur die Almere heet

Na rust ging het gas er enigszins af bij PSV, al bleven zij wel veelvuldig in de aanval. Zo moest Bakker vaak ingrijpen en schoot Lang ook nog op de paal. De schiettent bleef, maar de doelpunten waren op huis aan. Almere verdedigde met hun hele hebben en houwen. Maar toch vond PSV weer een gaatje. De goed spelende Ismael Saibari scoorde zijn tweede van de avond en besliste daarmee de eindstand.

Zo heeft PSV een ontzettend makkelijke avond beleefd en bleek de druk van Feyenoord geen enkele invloed te hebben op de Eindhovenaren. Het gat met de Rotterdammers blijft zo vijf punten en met de speelrondes die langzaamaan wegkruipen, zal Peter Bosz dat een fijne constatering vinden. Plek twee blijft stevig in handen.

