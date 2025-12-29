Op sportief gebied gaat het dit seizoen voor de wind bij PSV. Toch zitten de Eindhovenaren nog in grote onzekerheid. Staat succestrainer Peter Bosz namelijk ook volgend seizoen aan het roer in het Philips Stadion? Een unieke kans belemmert op dit moment de contractbesprekingen.

De winterstop is aangebroken en alles wijst erop dat PSV voor het derde jaar op rij landskampioen gaat worden van Nederland. De club uit Eindhoven staat na zeventien speelronden elf punten los op achtervolger Feyenoord. Mocht PSV deze lijn doortrekken, zou dit Bosz een hattrick aan landstitels opleveren. Het contract van de 62-jarige succestrainer loopt aan het einde van dit seizoen af, en het is geen geheim dat PSV deze graag wil verlengen.

Unieke kans Bosz

Toch blijkt er een flinke kink in de kabel te zitten bij de contractonderhandelingen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Bosz heeft namelijk duidelijk uitgesproken om ooit bondscoach van het Nederlands elftal te willen worden. Er is een reëele kans dat die positie vacant wordt na het WK aankomende zomer.

Het contract van bondscoach Ronald Koemen loopt dan namelijk af. De KNVB heeft uitgesproken na het WK te evalueren wie de leiding over Oranje in de toekomst gaat overnemen. Deze situatie zet Bosz in een spagaat. Want ga je het risico nemen niet te verlengen bij PSV om na de zomer aan de slag te gaan als bondscoach?

Snel duidelijkheid

Het ED meldt dat Bosz binnenkort al duidelijk gaat geven over zijn toekomst, mogelijk al kort na de jaarwisseling. Zijn zaakwaarnemer heeft namelijk de afgelopen weken regelmatig om de tafel gezeten met de clubleiding van PSV. Tijdens die gesprekken zou een mogelijke bondscoach-clausule ter sprake zijn gekomen. Dat houdt in dat Bosz wel verlengt, maar dat wanneer de positie van bondscoach vrij komt, hij wel kan vertrekken.

PSV ziet deze constructie echter niet zitten. De Eindhovenaren zouden dan een plan-B achter de hand moeten houden in het geval hun succestrainer toch ineens vertrekt. Het blijft dus afwachten wat de toekomst in petto heeft.

Verlenging Marcel Brands

Mocht Bosz toch verlengen, gaat hij langer samenwerken met algemeen directeur Marcel Brands. Hij verlengde namelijk vorige week zijn contract tot medio 2029. In het verleden gaf Bosz aan een prettige samenwerking te hebben met Brands en technisch directuer Earnest Stewart.

