Peter Bosz heeft op trainingskamp in Marbella voor het eerst gereageerd op het feit dat Joey Veerman tóch niet gaat vertrekken bij PSV deze winter. De Volendammer kon naar Fenerbahçe voor een lucratief bedrag maar besloot; ik blijf in ieder geval tot de zomer in Eindhoven. "Dit is een nieuwe positieve ontwikkeling", zei zijn trainer erover.

Joey Veerman was de gehele maand december onderwerp van gesprek in Nederland. De Volendammer kent een goede periode bij PSV, scoort ook veel, en leek daardoor te vertrekken in de winter. Fenerbahçe wilde het juiste bedrag neerleggen en Veerman zou een monstercontract krijgen, dat waren de geluiden.

Peter Bosz hield rekening met vertrek

Zelfs Peter Bosz hield al rekening met een vertrek. "Ik begreept dat een club bereid was het bedrag te betalen dat voor hem gold. Wij als PSV hadden de touwtjes niet in handen. Ik ben er enorm blij mee dat het niet is doorgegaan", vertelde de trainer in gesprek met ED.

Het zorgt er namelijk ook voor dat Bosz met een stuk minder kopzorgen richting de tweede seizoenshelft gaat. Hij had halsoverdekop een nieuwe aanwinst moeten binnenhalen en dat is in het geval van Veerman een behoorlijke klus. "Het is altijd vervelend als er zo'n grote verandering is. Het is meer dan doelpunten of assists verliezen", legt hij uit.

Problematiek van winters vertrek

Er zijn veel meer facetten die meespelen bij het halen van een vervanger in de winter. "Er valt in dat geval in de groep iemand weg, die een belangrijke positie inneemt. En als een speler terugkeert, is het maar de vraag hoe snel iemand zijn draai vindt en of het allemaal direct klopt. Het kan tijd nodig hebben."

Afsluitend benadrukt Bosz nog eenmaal hoe blij hij is met deze bijzondere situatie. "Dat Joey het seizoen ook echt afmaakt bij ons, is een nieuwe en positieve ontwikkeling. Er werd echt gerept over een akkoord, dus ik had dat niet direct verwacht."

Onstuimige voorbereiding in Spanje

PSV bereidt zich voor op de tweede seizoenshelft in Marbella, waar de start nogal stroef was. De vlucht had vertraging en ook eenmaal op locatie liep alles niet zoals gehoopt. Tijdens de training vielen de lichten uit waardoor deze vroegtijdig moest worden afgebroken. PSV staat ruimschoots bovenaan in de VriendenLoterij Eredivisie, met 11 punten op Feyenoord. Ze zullen er alles aan doen om voor de derde keer op rij kampioen van Nederland te worden.

