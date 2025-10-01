Na de teleurstellende start van PSV in de Champions League tegen Union Saint-Gilloise (1-3), verliep ook de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen allesbehalve overtuigend. Toch wist de ploeg van Peter Bosz bij de oosterburen wél een knap resultaat neer te zetten door een 1-1 gelijkspel uit het vuur te slepen.

PSV schoot werkelijk waar uit de startblokken tegen Leverkusen. Al in de zesde minuut lag de bal in het netje door een rake kopbal van Ivan Perisic. Bij de panklare voorzet van Dennis Man stond de Kroatische aanvaller echter enkele millimeters buitenspel. Na ingrijpen van de VAR ging er dan ook een streep door de vroege openingstreffer.

Leverkusen schrok wakker

De thuisploeg leek wakker geschud na het begin van de Eindhovenaren. In de resterende veertig minuten tot de rust wist Leverkusen de Nederlandse kampioen terug te drukken op eigen helft. De grootste kans voor rust was weggelegd voor ex-PSV'er Malik Tillman. De Amerikaan, die de voorbije twee seizoenen cruciaal was voor de landstitels van Bosz en co, stond oog in oog met PSV-doelman Matej Kovar, maar zag zijn inzet gestopt worden. Zo stond het bij rust nog altijd 0-0.

Geklungel zorgt voor achterstand

De tweede helft werd voornamelijk gekenmerkt door een tactisch steekspel, totdat Jerdy Schouten zijn ploeggenoot Armando Obispo onnodig in de problemen bracht. De PSV-aanvoerder gaf een korte terugspeelbal in de eigen zestien, waardoor Obispo de bal niet uit de doelmond kon werken en deze in de voeten van Christian Kofane belandde. De Kameroener maakte daar dankbaar gebruik van en schoot de 1-0 overtuigend binnen. Voor PSV betekende dit de zestiende tegentreffer in tien wedstrijden.

Saibari scoort gelijkmaker

De gelijkmaker viel enkele minuten later uit het niets. Saibari, die vlak na rust nog voor een zéér opmerkelijke situatie zorgde, maakte de fout van zijn collega-middenvelder goed door de bal heerlijk binnen te krullen voor de 1-1. Tegen de verhoudingen in, maar elk punt is momenteel welkom in de slechte Europese start van Nederlandse clubs. Dat was ook meteen de eindstand en dus is PSV de eerste ploeg die punten voor de coëfficiëntenranglijst laat beschrijven.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.