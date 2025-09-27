PSV kende een héél moeizame avond op Woudenstein tegen Excelsior. De regerend landskampioen won ternauwernood van de promovendus. Trainer Peter Bosz sprak van 'drie punten en door', maar weet dat het beter móét. "Sommigen zullen nooit dat gif krijgen", stelt hij op de persconferentie.

Het werd een héle zwaarbevochten overwinning, maar dat maakt Bosz vrij weinig uit. "Het werd een moeilijke wedstrijd en dat heeft voor een groot gedeelte aan onszelf gelegen. Ik miste het gif in de eerste helft: in balbezit, het tweede ballen pakken, want daardoor moesten we vaak achter de bal aan. Tegelijkertijd denk ik dat we heel veel kansen gecreëerd hebben. We hadden het onszelf makkelijker moeten maken door de ballen erin te schieten", zegt de trainer.

Ontbrekend gif

De afgelopen weken gaat het bij PSV vooral om het gif, dat lijkt af en toe te ontbreken. Daar kan aanvoerder Jerdy Schouten zich niet in vinden. "Ik denk dat er vaak heel snel om ‘gif’ wordt geroepen, vooral op het moment dat we iets meer kansen tegen krijgen. Alleen, ik heb zelf altijd wel het gevoel dat daar meer achter zit dan alleen meer gif. Vaak komt het ook ergens vandaan dat het lijkt alsof er minder is", concludeert Schouten.

De controlerende middenvelder kan op bijval rekenen van zijn trainer. "Een heleboel mensen zullen denken, dan wil je dat ze slidings maken en allemaal gekke dingen gaan doen", vervolgt Bosz. "Maar dat is het niet. Het gaat ook om hoe je ballen inspeelt. Is dat een slap rollertje, stuiterballetje of is dat hard op het goede been? Dat is gif. Dat je geconcentreerd bent, dat je hem goed aanneemt. Maar ook dat je de 50-50 ballen wint."

"Schiet je er in de eerste helft twee in, dan zeg iedereen dat het een goede eerste helft is. Maar zo kijk ik er dan niet naar. Ik vind dat we ook een heleboel momenten laten liggen waarin we wel balverlies lijden en niet onder die druk uitspelen en ook de kansen niet afmaken, want ook in het echt willen scoren, daar heb je gif nodig om op het juiste moment op de juiste plek te zijn. Sommigen hebben dat van nature, maar sommigen zullen het nooit krijgen", gaat Bosz verder.

Veranderende speelstijl bij tegenstanders

De 61-jarige eindverantwoordelijke legt de vinger op de zere plek en heeft wel een idee waarom PSV het dit seizoen een stuk moeilijker heeft. "Tegenstanders spelen gelijk de lange bal vanuit de keeper, daar ontstaat dan een kopduel en een gevecht om de tweede bal. Dat is wat beter moet. Tegenstanders willen er een vechtwedstrijd van maken, maar wij moeten juist die wedstrijd eerder doodmaken."

"Dat die bal sneller achter onze verdediging komt, is inherent aan hoe we spelen. Alleen, we moeten wel snel uitzoeken hoe we het minder vaak tot een kans voor het tegenstander laten komen", vult Schouten aan, die merkt dat het druk zetten anders zal moeten. "De afgelopen jaren veroverden we veel ballen op de helft van de tegenstander, maar daar komen we nu haast niet omdat ze 'm gewoon naar onze helft schieten. Daar móéten we nu mee bezig", besluit hij.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.