PSV-spelers onderbreken persconferentie met enorme bierdouche: 'Tot volgend jaar, hè'

Na de kampioenswedstrijd van PSV tegen Sparta werd Peter Bosz getrakteerd op een enorme bierdouche. Terwijl de trainer bezig was met zijn terugblik op het seizoen, stormde de volledige selectie de persruimte binnen. Met veel enthousiasme goten de spelers bier over het hoofd van Bosz.

PSV won met 3-1 van Sparta en haalde daarmee de 26e landstitel in de clubgeschiedenis binnen. Tijdens de persconferentie na afloop was het opnieuw raak: de trainer kreeg voor het tweede jaar op rij een bierdouche van zijn spelers. Joey Veerman kon zijn lach niet inhouden om de ludieke actie. "Ik hoop dat je voorbereid was op een nieuw pak?", grapt hij met een brede glimlach.

'Tot volgend jaar, hè'

Bosz keek er in eerste instantie niet naar uit, maar kon later de humor er wel van inzien. "Oh nee, hè," reageerde hij. "Ik had er al rekening mee gehouden, maar stiekem heb ik dit ieder jaar liever. Ik dacht: dat doen ze vast niet nóg een keer. Tot volgend jaar, hè", zei hij met een knipoog richting zijn spelers.

De spelers van PSV vieren een feestje in de persruimte, na afloop van de gewonnen kampioenswedstrijd tegen Sparta. Trainer Peter Bosz krijgt een bierdouche.... pic.twitter.com/rQUm1JhHvX — Studio040 (@Studio040) May 18, 2025

Persoonlijk shirt voor Bosz

Terwijl de PSV-spelers allemaal een rood kampioensshirt droegen met daarop het getal '26', als symbool voor de 26e landstitel, kreeg Bosz een uniek shirt vanuit de Eindhovense aanhang toegeworpen. Het persoonlijke shirt was versierd met een karikatuur van de trainer, compleet met een vissershoed waarop '013' prijkte en een dikke sigaar – een knipoog naar het plezier dat Bosz regelmatig beleeft aan een sigaar na een overwinning van zijn team.

