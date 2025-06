Noa Lang zorgt opnieuw voor de nodige speculatie rond zijn toekomst bij PSV. De 25-jarige aanvaller gaf tijdens een interactie met een buitenlandse voetbalsupporter een duidelijke hint dat een transfer tot de opties behoort. Een video van dit moment verspreidde zich snel op social media en versterkt de geruchten over een mogelijke overstap.

In de video is te zien hoe Lang in gesprek raakt met een fan van Olympique Marseille, één van de grootste clubs uit Frankrijk. De supporter spoort Lang direct aan met de woorden: "Kom naar Marseille." Daarop reageert Lang enthousiast met "Allez l’OM", wat iets betekent als "Vooruit, Olympique Marseille!" of "Kom op, Olympique Marseille!". Deze uitwisseling zorgt voor extra speculatie over een mogelijke transfer naar de Ligue 1-club.

Vervolgt Noa Lang zijn carrière in Marseille?

Volgens bronnen maakt Olympique Marseille serieus werk van de transfer van Lang. PSV, waar de aanvaller nog tot medio 2028 onder contract staat, hanteert een vraagprijs tussen de twintig en dertig miljoen euro. Hoewel dat bedrag fors is, lijkt PSV bereid te luisteren naar aanbiedingen die recht doen aan de waarde van hun sterspeler.

Voor Lang zou een overstap naar Marseille een logische volgende stap zijn in zijn ontwikkeling. Hij heeft zich de afgelopen jaren na seizoen periode in België bij Club Brugge ontpopt tot een van de uitblinkers in de Eredivisie en wil zich nu graag bewijzen op een hoger niveau in het buitenland.

Noa Lang: uitblinker op het veld én in de muziekwereld

De aanvaller maakte dinsdag nog indruk bij Oranje, waar hij als invaller tegen Malta het zesde doelpunt scoorde. Zijn sterke prestaties en groeiende reputatie maken hem tot een gewilde speler in Europa. Voor PSV betekent dit dat ze op zoek moeten naar een geschikte vervanger, terwijl Lang zelf klaar lijkt voor een volgende stap in zijn carrière.

Naast zijn voetbalcarrière is Noa Lang ook actief in de muziekwereld. Zijn nummer ‘7K op je feestje’ werd goed ontvangen en leidde tot samenwerkingen met bekende artiesten zoals Ronnie Flex, Emms van Broederliefde en Jonna Fraser. Net als andere voetballers als Memphis Depay en Steven Bergwijn laat Lang zo ook zijn creatieve kant buiten het veld zien.