Het nieuwe jaar is wit begonnen in Nederland. Trainen zit er dus niet in voor de teams in de Eredivisie onder deze winterse omstandigheden. Gelukkig vliegen veel clubs naar warme oorden om op trainingskamp te gaan. PSV doet dat ook, maar zij hebben vertraging op Eindhoven Airport voor hun vlucht naar Spanje.

Waar op Schiphol al meerdere vluchten zijn geannuleerd, is dat in het zuiden des lands nog niet het geval. Wel zorgt de gevallen sneeuw voor vertraging voor de selectie van PSV. 'Daarmee staat de training in Estepona op losse schroeven vandaag. Mogelijk wordt er later vanavond elders getraind', schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X.

In Nederland is een sneeuwdek van enkele centimeters ontstaan. Die zal niet zomaar verdwijnen, aangezien er meer witte vlokken op komst zijn. Het KNMI meldt dat komende nacht en zaterdag zwaardere sneeuwbuien op enkele plekken voor een sneeuwlaag van 5 tot 10 centimeter kunnen zorgen. Op meerdere plaatsen kan 3 tot 5 centimeter komen te liggen. Er geldt code geel tot zondag 11.00 uur.

PSV met geblesseerde spelers én 15-jarige naar Spanje

PSV neemt 28 spelers mee naar het trainingskamp in Spanje. Daartoe behoren de geblesseerde Alassane Pléa en Nick Olij. Ruben van Bommel en Myron Boadu stappen niet in het vliegtuig naar Estepona. Trainer Peter Bosz neemt ook een aantal talenten mee, onder wie de pas 15-jarige Dyran Stam. Dat is de zoon van oud-voetballer Ronnie, die voor onder meer NAC en Wigan uitkwam.

Update: Delé Thomas will miss the training camp due to illness. Jordy Bawuah has been added to the squad. — PSV (@PSV) January 2, 2026

Twijfels over toekomst Bosz

Bosz heeft PSV nog niet laten weten of hij zijn contract wil verlengen. Hij heeft er met Ibrahim Afellay een nieuwe assistent bijgekregen. Bosz is met PSV op weg naar een derde landstitel op rij. De koploper heeft halverwege de competitie een voorsprong van elf punten op het als tweede geklasseerde Feyenoord.

PSV hervat het seizoen volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Excelsior.

