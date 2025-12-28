PSV kende in 2025 een seizoen vol pieken, dalen en - vooral - onvergetelijke wendingen. Danny Koevermans volgt de Eindhovense club nog altijd op de voet en neemt in gesprek met Sportnieuws.nl de meest bepalende momenten van het jaar door. Van dramatische uitglijders tot heroïsche comebacks: volgens Koevermans vertellen deze wedstrijden het verhaal van de regerend landskampioen. "Het was een bizar jaar."

NEC - PSV (3-3) – 1 februari

Na een weergaloze eerste seizoenshelft, waarin PSV onder Peter Bosz 45 punten pakte uit zeventien wedstrijden en een marge van zes punten op Ajax opbouwde, sloeg het noodlot in het nieuwe jaar plots toe. De start van 2025 werd allesbehalve wat de Eindhovenaren ervan hadden gehoopt en dat begon allemaal tegen NEC.

i Ryan Flamingo treurt bij wedstrijd tegen NEC. ©PRO SHOTS.

Oud-topspits Koevermans benadrukt dat de inzinking in Nijmegen begon. "Ze speelden gelijk tegen AZ en verloren van PEC Zwolle, maar tot dusver was er helemaal niets aan de hand. Het verval begon pas écht met de verkeerde terugspeelbal van Ryan Flamingo en de keepersfout van Walter Benitez tegen NEC, waarna zij de 3-2 en 3-3 maakten. Toen dacht je wel: het zal toch niet misgaan voor PSV. Dat was écht een enorme mentale dreun", herinnert hij zich.

PSV - Arsenal (1-7) – 4 maart

Die klap bleek pas het begin van een reeks flinke teleurstellingen. In de eerste zeven wedstrijden van het jaar sprokkelde PSV slechts zeven punten, met als dieptepunt de historische afgang in de Champions League tegen Arsenal. "De uitschakeling in de KNVB Beker was vervelend, maar een 7-1 nederlaag is wel echt héél schrijnend. Dat was vreselijk om te zien."

i Teleurstelling bij PSV na afgang tegen Arsenal. ©PRO SHOTS.

Guus Til kon destijds ook nauwelijks uitleg geven. "Zo’n nederlaag komt ook door de fase waar we in zitten als team en dit kaliber tegenstander dat we dan treffen. Ik zou het de supporters heel graag willen uitleggen hoe dit mogelijk is, maar ik weet het echt niet. Het lijkt mij een mentaal ding, aangezien we het in de eerste seizoenshelft wel goed deden”, vertelde hij bij Ziggo Sport.

FC Groningen - PSV (1-3) – 5 april

Pas in april wist PSV de negatieve reeks definitief te doorbreken. Ondanks opnieuw een nederlaag tegen Ajax, dat ondertussen de leiding had overgenomen, bleef de ploeg geloven in herstel. "Voor mijn gevoel hebben ze zich écht weten op te richten tegen FC Groningen."

i Malik Tillman en Noa Lang vieren feest na eindelijk weer een zege in de Eredivisie. ©PRO SHOTS.

PSV won daarvoor al van SC Heerenveen (2-1) en RKC Waalwijk (3-0), maar daarna werd toch weer verloren. "Toen gingen ze er met 2-0 van af in eigen huis, dat was weer een tikkie voor PSV. Daarna kwam die lastige pot in de Euroborg. Dat is voor mij hét kantelpunt voor de goede reeks van PSV. Daarna hebben ze ook geen enkel duel meer verloren."

Feyenoord - PSV (2-3) – 11 mei

De ommekeer kreeg pas echt momentum in Rotterdam. Waar PSV na tien minuten op 2-0 achterstand stond, werd de wedstrijd in De Kuip uiteindelijk een van de meest bepalende van het seizoen. "Die goal in de 99e minuut kwam écht op een bizar moment. Dat heeft er écht voor gezorgd dat de titelkansen helemaal terug waren."

i Noa Lang na zijn doelpunt voor PSV tegen Feyenoord ©ANP

"Dat was mentaal zo’n verschrikkelijke dreun voor Ajax, dat hebben de spelers van Ajax wel gevoeld. Zij dachten: PSV staat achter, dus dit is onze kampioenswedstrijd. En toen vlak voor ze het veld op gingen hoorden ze dat Lang had gescoord. En toen verloren ze ook nog met 3-0 van NEC…", schetst Koevermans.

FC Groningen - Ajax (2-2) – 14 mei

Enkele dagen later ontplofte de Euroborg na de late gelijkmaker van Thijmen Blokzijl tegen Ajax. Het gaf de titelstrijd volledig een nieuwe richting. "PSV won eenvoudig van Heracles, terwijl Ajax gelijkspeelde." PSV had het daardoor weer in eigen hand. "Natuurlijk was die goal van Lang enorm belangrijk, maar ze waren wel afhankelijk van Groningen. Daar heeft écht het geluk van de kampioen meegespeeld. Blokzijl had nog nooit gescoord en doet het dan tegen Ajax, anders was PSV echt geen kampioen geworden."

i FC Groningen-speler Thijmen Blokzijl viert feest na gelijkmaker tegen Ajax. ©PRO SHOTS.

Koevermans weet hoe pijnlijk zo’n moment kan zijn voor de tegenstander. "Dat beklijft nog steeds aan mij”, zegt hij over zijn eigen verloren titelrace met AZ in 2007. “Ik denk dat de mensen bij Ajax dit ook nooit meer gaan vergeten. Dit was dé kans op een titel, maar dat hebben ze op ongelooflijke wijze laten liggen."

Sparta - PSV (1-3) – 18 mei

De ontknoping volgde op Het Kasteel, waar PSV het karwei professioneel afmaakte en de titel veilig stelde. "Het was een héél spannende slotdag. Er werd na FC Groningen - Ajax extreem hard gejuicht, alsof de titel al binnen was. Toen dacht ik wel: jongens, kijk uit. Maar die woorden werden tegen Sparta gelijk gelogenstraft, want het klusje werd héél professioneel geklaard."

i PSV viert het kampioenschap in Eredivisie. ©PRO SHOTS.

Opvallend genoeg denkt Koevermans niet als eerste aan een doelpunt, maar aan een cruciale verdedigende actie. "De bal werd door PSV verspeeld, maar Perisic sprintte toen zeventig meter terug om een voorzet weg te koppen. Dat was héél belangrijk, want anders had Lauritsen ‘m binnen geknikt. Uiteindelijk won PSV dikverdiend, een bekroning van een bizarre ontknoping. Als hier een boek van wordt gemaakt, wordt dat een bestseller."

PSV - Napoli (6-2) & Liverpool - PSV (1-4)

In het nieuwe seizoen ging PSV, ondanks een sterk vernieuwde selectie, moeiteloos verder waar het gebleven was. De ploeg van Bosz voert opnieuw de Eredivisie aan en heeft inmiddels een voorsprong van elf punten op Feyenoord en zelfs zestien op Ajax. Tóch komen de meest memorabele herinneringen uit de Champions League-campagne van PSV.

i PSV tegen Napoli (L) en tegen Liverpool (R). ©PRO SHOTS.

De ruime zeges op Napoli (6-2) en Liverpool (1-4) blijven voor Koevermans enorm bijzonder. “Dat was écht een hartstikke mooie ervaring samen met mijn dochter”, blikt hij terug op de avond op Anfield. "Bij rust mocht je van geluk spreken dat het 1-1 stond, maar na die 1-2 van Til speelden ze Liverpool echt aan gort. Het was weergaloos om mee te maken", besluit hij vol enthousiasme.