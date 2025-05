Sparta speelt grote rol in titelstrijd en doet eigen fans én die van PSV pijn

Het Kasteel is zondag 18 mei het decor van misschien wel een zinderende ontknoping in de Eredivisie. De laatste wedstrijd van Sparta is namelijk tegen PSV en de Eindhovenaren kunnen in Rotterdam kampioen worden. In aanloop naar Sparta - PSV doet de thuisclub enkele eigen fans én hopende PSV-supporters pijn met een heftige beslissing.

PSV staat één punt achter op koploper Ajax en met de laatste twee duels van de competitie vlak na elkaar, stijgt de spanning tot een hoogtepunt. Hoewel Ajax de titel in eigen hand heeft, zitten de Amsterdammers in een wak met maar één punt uit de laatste drie duels. Daarmee is de hoop bij PSV-fans op het kampioenschap weer helemaal terug. Zij weten dat het voor hun club niet eerder kan gebeuren dan zondag tegen Sparta, dus hopen ze nog in Het Kasteel te kunnen komen.

Stadionverbod

Daar zijn wat Sparta-fans 'handig' mee omgegaan, zo blijkt uit een officiële communicatie van de Rotterdamse club. Meer dan twintig seizoenkaarten van trouwe thuisfans zijn geblokkeerd in aanloop naar Sparta - PSV. Ook stelt de club een onderzoek in naar de betreffende fans, die 'een stadionverbod kunnen verwachten als blijkt dat ze hun kaart met winstoogmerk hebben verkocht', schrijft Sparta.

Tot op heden heeft Sparta ruim 20 seizoenkaarten geblokkeerd voor de wedstrijd van a.s. zondag. Deze geven geen toegang meer tot het stadion en de eigenaren van deze kaart kunnen een stadionverbod ontvangen als blijkt dat deze is verkocht met winstoogmerk. — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) May 14, 2025

Geblokkeerde kaarten

Een aantal fans dacht waarschijnlijk een slaatje te slaan uit de torenhoge vraag uit Eindhoven van PSV-fans die 'stiekem' op de thuistribune wilden plaatsnemen om getuige te zijn van weer een historische ontknoping in de titelstrijd. Daar hadden ze mogelijk goud geld voor over, waarna een aantal Sparta-fans dus heeft toegehapt en hun seizoenkaarten te koop hebben aangeboden. Tevergeefs, naar nu blijkt, want de kaarten zijn geblokkeerd en er hangt zelfs een mogelijk stadionverbod aan vast.

Strijd om play-offs

Opvallend is dat Sparta zelf ook nog ergens om speelt en dus de steun van de eigen supporters hard nodig heeft. Door het nieuws dat Fortuna Sittard geen play-offs om Europees voetbal mag spelen, is plek tien in de Eredivisie voorlopig ook voldoende om nog een mooi einde van het seizoen te krijgen. Dat is precies de positie waar Sparta om vecht in de laatste twee duels van deze jaargang, uit bij FC Utrecht en dus thuis tegen PSV.

Maurice Steijn

Bij Sparta is Maurice Steijn de trainer. Hij werd vorig seizoen na een paar maanden ontslagen bij Ajax nadat de recordkampioen van Nederland op de laatste plek belandde na aanhoudende slechte resultaten. Hij kan zijn oude club pijn doen door PSV bij Sparta kampioen te laten worden. Daarvoor moet Ajax minstens één keer punten verspelen en PSV mag dan niet verliezen.

