55 interlands voor Oranje en clubs als PSV, Ajax en Blackburn Rovers op zijn cv. André Ooijer heeft een mooie voetbalcarrière gehad, maar er had volgens de ex-verdediger meer in gezeten. Ware het niet dat een enorm heftige periode in zijn privéleven een grotere loopbaan heeft gekost.

De geboren Amsterdammer groeide in Eindhoven uit tot een clubicoon. Verspreid over twee periodes speelde hij meer dan 200 duels voor PSV. In de bloei van zijn leven maakte hij echter dusdanig verdrietige dingen mee, dat hij een transfer naar een nog mooiere en grotere club wel kon vergeten. In de podcast 'Building Bridges' vertelt hij openhartig over de gitzwarte periode van zo'n twee jaar, die zijn leven tekende tussen zijn 25ste en 27ste.

'Dat kon ik echt niet'

"In mijn privéleven heb ik mijn moeder plotseling verloren, toen ging ik met mijn eerste vriendin uit elkaar. Met haar had ik twee kinderen", begint de inmiddels 51-jarige Ooijer. "En toen heb ik ook mijn vader verloren. In minder dan twee jaar tijd. Ik denk dat die twee jaar mijn voetbalcarrière wel hebben geraakt. In de zin van: een mooie transfer maken naar het buitenland. Maar dat kon ik echt niet in die tijd. Dus ik denk dat ik qua transfers en clubs wel mooiere had kunnen hebben."

'Die is mij nu heel veel waard'

Ooijer geeft toe dat hij er bijna 25 jaar later nog steeds weleens over mijmert. "Wat als ik toen toch was gegaan? Maar dan had ik de periode met mijn vader niet gehad. Die mij nu wel heel veel waard is", blikt hij toch tevreden terug op die lastige periode. Zijn openhartige woorden raken de fans van de podcast, die op sociale media hun waardering uitspreken over Ooijer en zijn verhaal. Ex-profvoetballer Gianni Zuiverloon laat een hartje achter en tientallen luisteraars volgen zijn voorbeeld.

Terug bij PSV

Ooijer is sinds afgelopen zomer assistent-trainer bij PSV met hoofdcoach Peter Bosz. Hij tekende voor twee jaar bij de landskampioen. Met die beslissing keerde hij na twee jaar afwezigheid weer terug in de voor hem bekende rol. Hij had even rust nodig van het voetbal en richtte samen met zijn huidige vriendin Mariëlle een eigen bedrijfje op, waar hij tijdelijk de baas van was. Totdat het belletje uit het Philips Stadion kwam. "In eerste instantie zei ik ‘nee’ op het verzoek om assistent-trainer te worden, omdat ik mezelf had voorgenomen om het voetbal nog even te laten rusten. Maar ik beloofde er wel over na te gaan denken. Op het moment dat ik de telefoon neerlegde, begon het meteen te kriebelen", zei hij eerder.