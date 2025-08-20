PSV krijgt nieuwe klap: wéér blessure voor sterspeler

PSV moet het komende zaterdag zonder een sterkhouder op het middenveld doen tegen FC Groningen. Nadat het afgelopen weekend al de nieuwe spits Alassane Pléa verloor en hem maanden moet missen, kregen de Eindhovenaren opnieuw slecht nieuws uit de ziekenboeg.

Ook Joey Veerman is niet ongeschonden uit de strijd met FC Twente (0-2 winst) gekomen afgelopen zondag. PSV meldt woensdag dat Veerman lichte bovenbeenklachten heeft overhouden aan het duel in Enschede. 'De middenvelder traint daardoor deze week individueel en mist de thuiswedstrijd van komende zaterdag tegen FC Groningen.'

Aanvoerder Jerdy Schouten krijgt dus een andere speler naast hem op het middenveld. Trainer Peter Bosz heeft niet heel veel opties meer. Tygo Land geldt als een centrale middenvelder en Bosz zou er ook voor kunnen kiezen om een aanvallende middenvelder één linie terug te halen. Ismael Saibari lijkt de meest logische optie.

Maar één van die aanvallend ingestelde middenvelders lijkt ook nodig als spits. In het duel met FC Twente raakte Alassane Pléa namelijk ook geblesseerd. De Fransman ligt zeker tot het nieuwe jaar uit de roulatie na een harde, maar faire tackle van Robin Pröpper. Guus Til viel in als spits, omdat Ricardo Pepi nog altijd aan de kant staat met een blessure.

"Pléa staat de nabije toekomst langs de lijn vanwege letsel aan zijn kraakbeen bij zijn knie", schreef PSV eerder op de clubkanalen. "Helaas verwacht PSV dat de 32-jarige aanvaller de rest van dit seizoen niet meer beschikbaar is. En misschien ook niet in een deel van de tweede helft daarvan."

Mogelijk biedt deze blessure kansen voor de 20-jarige Isaac Babadi, die deze zomer nog in verband werd gebracht met een verhuurperiode aan sc Heerenveen.

