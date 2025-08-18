PSV moet het maandenlang doen zonder aanvaller Alassane Pléa. De 32-jarige aanvaller uit Frankrijk raakte geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen FC Twente. De Eindhovense club verwacht dat Pléa sowieso in de eerste helft van de Eredivisie niet meer in actie komt.

"Alassane Pléa staat de nabije toekomst langs de lijn vanwege letsel aan zijn kraakbeen bij zijn knie", schrijft PSV op de clubkanalen. "Helaas verwacht PSV dat de 32-jarige aanvaller de rest van dit seizoen niet meer beschikbaar is. En misschien ook niet in een deel van de tweede helft daarvan."

Vorig weekend ging het mis voor de Fransman. Pléa werd hard onderuit getrapt in het zestienmetergebied door Robin Pröpper van FC Twenet, waarna hij geblesseerd van het veld moest. PSV-trainer Peter Bosz was enorm kwaad op het moment dat hij doorkreeg dat Pröpper niet gestraft zou worden voor de actie. Scheidsrechter Sander van der Eijk en de VAR vonden de tackle hard, maar eerlijk.

Alassane Pléa

Pléa speelde de laatste jaren in Duitsland bij Borussia Mönchengladbach, daarvoor speelde hij in Frankrijk bij OGC Nice. De spits tekent voor twee jaar in Eindhoven waar hij hoopt toch ook zijn doelpuntjes mee te pikken. In Duitsland was hij goed voor 68 doelpunten in 236 wedstrijden. Na Nick Olij, Yarek Gasiorowski, Ruben van Bommel, Matej Kovar en Kiliann Sildillia is hij de zesde aanwinst van PSV dit seizoen.

Alassane Pléa will be out of action for the foreseeable future after sustaining cartilage damage in his knee.



Unfortunately, PSV does not expect the 32-year-old striker to be available for the remainder of the first half of the season and possibly a part of the second half. — PSV (@PSV) August 18, 2025

Pepi

Bij PSV zit ook spits Pepi in de lappenmand. Kan Bosz een update geven van het herstel van de Amerikaanse goalgetter? "Het is een dagkoers met Pepi. We moeten elke keer kijken hoe hij reageert op belasting. De spitspositie is zeker een punt van aandacht en al helemaal als ze allebei uitvallen, dat spreekt voor zich. Als de spitsen straks beiden vol te belasten zijn, dan hebben twee héél goede spitsen. Dan bied je weinig perspectief aan een derde spits."

Peter Bosz

De harde charge van Pröpper zorgde voor een woedende Bosz, maar hij weigert kritiek te leveren op scheidsrechter Sander van der Eijk. Na de eerdere woordenwisseling met toparbiter. Danny Makkelie van vorig seizoen heeft hij daarvan geleerd. "Ik laat dat aan alle kenners over, het is niet verstandig om er iets over te zeggen. En dan was het niet eens mijn grote vriend die floot", vervolgt Bosz met een knipoog.