De Europese competities gaan steeds meer om geld. Ieder jaar blijft het prijzengeld maar stijgen en clubs doen er alles aan om in de Champions League te komen. Logisch, want alleen al vorig jaar haalden PSV en Feyenoord al meer dan 70 miljoen binnen in de Champions League. Maar de verdeling van gelden is wel krom. Zo zou een Engelse winnaar van de topcompetitie meer krijgen dan als een Nederlandse club zou winnen.

Dat legt Eredivisie-directeur Jan de Jong uit in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. Hij vertelt eerst over het belang van het grote aantal miljoenen dat Nederlandse clubs daar kunnen opstrijken. "In Nederland moet je daar normaal een jaar of zes tot zeven voor voetballen. Maar in andere landen, zoals Oostenrijk en Zwitserland, is dat misschien wel vijftien keer zo." Zo slecht staat het er dus nog niet voor met het Nederlandse voetbal op de Europese markt.

Beluister De Maaskantine met Jan de Jong

Verschillen binnen de Champions League

Maar het verschil met de vijf grote competities, dat is toch wel erg groot. En dat verschil gaat alleen maar groter worden in de Champions League, door een nieuwe regel die tot toepassing is gekomen in de nieuwe opzet van het miljardenbal. Namelijk 35% van het prijzengeld wordt gebaseerd op een ranglijst van landen op basis van tv-gelden.

"Ik zit in het bestuur van de European Leagues, daar zitten alle grote competities in, maar bijvoorbeeld ook de Armeense bond. EN één van de vraagstukken is: Is de verdeling binnen de Europese toernooien eerlijk per land?" Daar denkt De Jong het zijne van: "Er is geen sport ter wereld waar het voor geldt dat het land waar je afkomstig uit bent, bepaalt wat de hoogste is van de prijs die je kan winnen." Wat dus aan de hand is in de Champions League.

Novak Djokovic

Hij geeft een voorbeeld: "Als een Engelse club de Champions League wint, krijgen ze veel meer geld dan een Belgische, of een Nederlandse club. Kan je je voorstellen dat Novak Djokovic Wimbledon wint en minder krijgt dan een Engelsman? Het is toch heel erg raar." En daar houdt het niet bij op, illustreert hij met een voorbeeld van FC Porto. Zij wonnen als laatst de Champions League als competitie buiten de top-5. "Dat was in 2004, alle 21 keer erna werd de prijs gewonnen door een club uit de top-5 competities.

Dat vindt hij vreemd. "Terwijl als Ajax of PSV een keer de Champions League zou winnen, is dat veel knapper. En die krijgen dan ook nog eens minder geld. En dan worden al de spelers nog eens weggehaald. Als we dat soort vraagstukken niet kunnen blijven benoemen of proberen op te lossen, dan lossen we in feite niks op", besluit hij.

Beluister De Maaskantine

In de vernieuwde Maaskantine gaat Robert Maaskant wekelijks in gesprek met een gast uit de voetbalwereld. Naast hem schuift ook Sportnieuws.nl-voetbalwatcher Rick Kraaijeveld als co-host aan. Zij bespreken bijzondere verhalen, spraakmakende anekdotes en leggen de gast prikkelende stellingen en dilemma's voor. De podcast is elke woensdag 07.00 uur te beluisteren via Spotify of jouw favoriete podcast-app en te zien op YouTube.