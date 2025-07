PSV zit nog in de voorbereidingsfase van het nieuwe seizoen. Dan wil het wel eens voorkomen dat nog niet alles op rolletjes loopt. Zo ook bij het nieuwe mediaplatform waarop exclusieve content te zien is.

Zoals de oefenwedstrijd tegen Athletic Bilbao van zaterdagavond. Die is te zien op PSV Play, dat beschikbaar is wanneer je als fan een abonnement afsluit op PSV+. Voor een maandelijks of jaarlijks bedrag krijgen supporters dan digitale fanservice met exclusieve content, livestreams, interviews, documentaires en andere extra’s die niet op andere kanalen te zien zijn.

Problemen met PSV Play

Maar in het oefenduel met de Spaanse club werkte de stream nauwelijks bij sommige fans. Die deden dan ook hun beklag via sociale media. 'Blij dat ik daar vandaag 25 euro voor heb betaald', reageerde een PSV-supporter cynisch. En: 'PSV play, zo ongeveer de slechtste uitvinding aller tijden'. Veel mensen wilden ook al hun geld terug. 'Echt ronduit schandalig!', noemde ook iemand de haperende streamingdienst.

Update #PSVATH ℹ️



Er was een tijdelijke storing bij PSV Play, die inmiddels is verholpen. Lukt het toch niet om te kijken via PSV Play? Dan kun je de wedstrijd ook volgen via YouTube. — PSV (@PSV) July 26, 2025

De klagende menigte zorgde ervoor dat PSV met een reactie moest komen. 'Er was een tijdelijke storing bij PSV Play, die inmiddels is verholpen. Lukt het toch niet om te kijken via PSV Play? Dan kun je de wedstrijd ook volgen via YouTube', lieten zij weten via X. 'Wat een fiasco joh', klaagde iemand. 'Wel geld uit de zakken van supporters willen trekken, maar je eigen zaken niet op orden hebben.'

De rest van het duel werd uitgezonden op YouTube.

Oefenduel

PSV kwam net op tijd met een werkende oplossing voor de fans die zaten te wachten. Pas na het bericht op X begon de thuisploeg te scoren. Dat was nodig ook, want Iñaki Williams had Athletic Bilbao op voorsprong gezet in de zestiende minuut. Aankoop Alassane Pléa maakte nog voor rust gelijk. Middenvelder Joey Veerman zette in de tweede helft de 2-1 op het scorebord.

De regerend landskampioen speelt midweeks nog de Lichtstadderby tegen FC Eindhoven. Volgende week zondag staat de Johan Cruijff Schaal in eigen huis op het programma tegen bekerwinnaar Go Ahead Eagles. Op zaterdag 9 augustus start PSV de Eredivisie tegen Sparta Rotterdam.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.