PSV heeft het oefenduel tegen Athletic Bilbao gewonnen. In de eerste oefenwedstrijd in het Philips Stadion won de regerend landskampioen met 2-1. Het was een vermakelijke dag voor de PSV-supporters, maar het enige smetje was het uitvallen van Ruben van Bommel.

PSV begon met vier nieuwelingen in de basiself. Matej Kovar, Yarek Gasiorowski, Ruben van Bommel en Alassane Pléa mochten het van trainer Peter Bosz meteen laten zien. In de eerste minuten was het meteen als vanouds, zoals de PSV-aanhang hun ploeg kent met veel druk naar voren en mooi combinatievoetbal. Maar toch moesten ze een vroege tegentreffer slikken.

Fout van Kovar

In de 16e minuut ging de nieuwe goalie in de fout. Een ogenschijnlijk makkelijk te pakken kopbal van Iñaki Williams belandde via de hand van Kovar in het doel van PSV: 0-1. Dat mocht de Tsjechische doelman, die de voorkeur kreeg boven Nick Olij, zich zeker aanrekenen.

Gelijkmaker Plea

De Eindhovenaren schakelden vervolgens nóg een tandje bij en maakten een snelle gelijkmaker. Van Bommel kwam goed naar binnen en haalde verwoestend uit, maar zijn poging werd nog gekeerd door de doelman van Bilbao. Plea was er echter als de kippen bij om de rebound binnen te tikken en schoof de bal door de benen van de keeper in de goal: 1-1. Daarmee bewees de Fransman, die daarvoor ook al twee panna's gaf aan een tegenstander, meteen zijn waarde.

Gelukkige goal van Joey Veerman

Na een klein uur zorgde Joey Veerman voor de voorsprong. Hij schoot van zo'n twintig meter en zag zijn bal via-via in het doel belanden: 2-1. In de resterende minuten was het vooral een échte oefenwedstrijd, zonder échte kansen en met veel wissels. Zowel PSV als Bilbao kreeg nog wel enkele mogelijkheden, maar doelpunten leverde het niet meer op. Daarmee hebben de kleine veertigduizend aanwezige PSV-supporters de eerste overwinning van hun club alweer gezien.

Blessure Ruben van Bommel

Het was echter niet alleen maar rozengeur en maneschijn voor de ploeg van Bosz. In de tweede helft viel aanwinst Van Bommel, de zoon van oud-international Mark, namelijk geblesseerd uit. De twintigjarige aanvaller greep na een klein uur naar zijn onderrug en moest noodgedwongen naar de kant. Het is vooralsnog onbekend hoe ernstig de blessure van Ruben van Bommel is. Peter Bosz was duidelijk over de blessure. "Hij kreeg uit het niets last van zijn rug, terwijl er niemand in de buurt was. Het schoot erin, maar dieper moeten we er nog induiken over de ernst."

Johan Cruijff Schaal tegen Go Ahead Eagles

Voor PSV was het de één-na-laatste wedstrijd, voordat de Eindhovenaren voor het echie gaan spelen. Woensdag speelt de ploeg van Bosz de Lichtstad-derby tegen FC Eindhovenaren, terwijl komende zondag bekerwinnaar Go Ahead Eagles op bezoek komt. Dan hoopt de regerend kampioen de eerste prijs van het seizoen binnen te slepen.