De laatste week voor PSV is aangebroken voordat het seizoen écht begint. Waar eerst oefenpotjes gespeeld werden, gaat het zondag 3 augustus weer echt om het 'echie', de Johan Cruijff Schaal staat op het spel. Trainer Peter Bosz voorspelt een ander PSV. Mede door de in- en uitgaande transfers maar ook omdat er dit jaar dingen écht anders gaan bij hem. "Het was heel typerend: het ene jaar was ik doodmoe en dit jaar niet."

Dat verraadt het al: bij Peter Bosz gaan dingen ook anders dit jaar. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt hij over het belang van afschakelen als trainer. Iets dat hem vorig jaar, na het succesvolle kampioenschap niet lukte, maar dit jaar na het verrassende kampioenschap wel. "Ik snap er zelf ook nog altijd niet zoveel van", bekent de PSV-trainer eerlijk.

Niet kunnen afschakelen

"Het eerste jaar bij PSV was geweldig: 91 punten, bijna niet verliezen, ver gekomen in de Champions League... dan zou je denken dat is zorgeloos." Dat was het allerminst, legt Bosz uit. "Ik vind ook dat, oprecht, dat mijn individuele prestatie het tweede jaar groter is geweest dan dat eerste jaar." Dat had ook met de periode ertussen te maken.

Afschakelen zat er niet in voor de succestrainer, iets wat hij wel had verwacht. "We hadden besloten niet op vakantie te gaan. Ons nieuwe huis was klaar, dus we wilden daarvan genieten. Maar dat lukte niet echt. Ik kon niet afschakelen." Hoe ziet dat er dan precies uit, niet kunnen afschakelen? "Ik sliep slecht en was moe. Uiteindelijk zijn we alsnog op vakantie gegaan, hebben we de zon opgezocht. Het was heel typerend: het ene jaar was ik doodmoe en dit jaar niet."

Het moet anders

Want dit jaar, juist na een bizar intens jaar, gaat alles anders. "Toen het seizoen voorbij was, was alles ineens perfect. Ik was niet moe en heb een geweldige vakantie gehad." Een vakantie waarin hij kon kijken wat er nou precies mis ging in het afgelopen seizoen, dat toch nog positief werd afgesloten met een kampioenschap. "Het was best trekken dit jaar, dat klopt. Maar voor mij kondigde een groot gedeelte van de problemen zich al aan in het eerste deel van het seizoen."

Hij doelt op een periode die hij al vaker heeft aangeduid: de periode waarin Bosz aan gaf dat het een moeilijker seizoen zou worden, omdat prolongeren nou eenmaal niet voor iedereen is weggelegd. Hij trof dan ook een andere groep aan. De trainingen zagen er anders uit, minder intensief, maar dat lag niet alleen aan een instelling vindt Bosz.

Jerdy Schouten

Hij gebruikt Jerdy Schouten als voorbeeld. "Als ik hem deze voorbereiding zie trainen, dat is dag en nacht verschil met de Jerdy die ik aantrof na het EK. Die een jaar lang last had van zijn knie. Vergis je niet, spelers voetballen soms terwijl ze echt pijn hebben. Dat belemmert zoveel, dat je ook in je hoofd niet de frisheid hebt. Nu is het gewoon de Jerdy die ik ken, dat geldt voor meerdere spelers."

Een ander belangrijk inzicht voor Bosz dat de uitspraak never change a winning team lang niet altijd geldt. Doorselecteren en transfers maken, was dus ook een belangrijk onderdeel van deze window. En met succes. Veel spelers zwaaiden uit in Eindhoven, maar ongeveer net zoveel - zo niet meer - vonden hun weg náár Eindhoven.

Open huis

Maar, waarschuwt Bosz, het is niet zo dat er een grote uitverkoop is in Eindhoven. "Het betekent niet dat we iedereen automatisch laten gaan." Wel moet de club altijd scherp zijn of het wel handig is een speler te houden. "Ik vind: een club mag nooit gegijzeld worden door een speler. Dat als een speler merkt: ik wil weg en ik ga nu vervelend doen, dan kan ik weg. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is, als spelers het nieuwe seizoen aankomen en in hun hoofd eigenlijk liever weg willen, dan is dat niet de juiste instelling om een nieuw seizoen mee in te gaan."

Jeugd bij PSV

Niets van dat merkt Bosz nu in zijn selectie. Hij voelt op het trainingsveld weer de energie die hij met zijn team ervoer toen ze in het seizoen 91 punten bij elkaar verzamelden en haast onoverwinnelijk waren. Mede door de enthousiaste toevoeging van jeugdspelers.

Waar Bosz eerder jeugd nog niet klaar vond voor het eerste, ziet hij nu wat potentiële aanhakers. "Ik ben heel tevreden over de jonge jongens die er deze voorbereiding bij zijn. Je kan zo zien dat een aantal van de jongens die er vorig jaar ook bij waren, in één jaar zo'n enorme ontwikkeling doormaken."

Toch is Bosz steeds meer naar zijn A-selectie aan het toewerken. Richting de oefenwedstrijd van zaterdag 26 juli werkt hij nog met een paar Jong PSV'ers: Eus Waayers, Tay Abed en Joël van den Berg.

Bosz geeft aan blij te zijn met de stand van zaken bij de club en hoopt nog op twee versterkingen: voorin en achterin. Ondertussen is hij druk bezig met het bouwen van een nieuw PSV, of in ieder geval: een nieuwe manier van spelen. "De filosofie van het spel blijft hetzelfde, maar met de wisseling van verschillende spelers wordt de invulling logischerwijs anders." PSV heeft nog twee oefenwedstrijden te gaan tot aan de Johan Cruijff Schaal: zaterdag 26 juli ontvangt het Athletic Bilbao in het Philips Stadion en 30 juli komt stadsgenoot FC Eindhoven op bezoek voor de Lichtstad-derby.

