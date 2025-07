De selectie van PSV blijft maar veranderen. Johan Bakayoko is de volgende speler die de deur in Eindhoven achter zich dichttrekt. De 22-jarige Belg vertrekt naar RB Leipzig in Duitsland, de club van onder meer Xavi Simons en Lutshrel Geertruida.

Technisch directeur Earnest Stewart laat Bakayoko 'met gemengde gevoelens' vertrekken, zo staat in het bericht van PSV zelf. "Johan is natuurlijk een speler die heel veel heeft betekend voor PSV. Aan de andere kant is dit een heel mooie mogelijkheid voor hem en die gunnen we hem van harte. Hij vormt hiermee ook een inspiratiebron voor andere spelers uit de jeugdopleiding. We blijven hem actief volgen."

Heropbouw van de aanval

Bakayoko is de volgende aanvaller die de ploeg van trainer Peter Bosz verlaat. De officiële bevestiging van het vertrek van aanvalskompaan Noa Lang naar Napoli moet nog worden bevestigd, maar is aanstaande. Met het vertrek van Bakayoko en het nog altijd niet verlengen van het contract van aanvoerder Luuk de Jong is de hele aanval in Eindhoven aan renovatie toe. Door 'reservespits' Ricardo Pepi alvast rugnummer 9 te geven, werd er al een duidelijk signaal afgegeven. Ook is er in Alassane Plea een nieuwe spits gekocht.

Opbrengst: zo'n 20 miljoen euro

Als vervanger van Lang op links haalde PSV eerder deze transferwindow al Ruben van Bommel op bij AZ. Voor Bakayoko is nog geen vervanger geregeld, maar met de opbrengst van zijn transfer naar RB Leipzig kan Stewart de markt weer op. Volgens het Eindhovens Dagblad casht PSV namelijk flink: de Belg levert zo'n twintig miljoen euro op. Met Ivan Perisic, die wel al verlengde, heeft Bosz in ieder geval al een 'oude bekende' over in de aanval.

Drukke transfermarkt

Met Malik Tillman naar Bayer Leverkusen raakte PSV al een sterspeler van de afgelopen seizoenen kwijt. Nu Lang, Olivier Boscagli, Bakayoko en De Jong (waarschijnlijk) allemaal niet meer in Eindhoven voetballen komend seizoen, moet Bosz aan het reorganiseren. Daarvoor werden ook al verdedigers Yarek Gasiorowski (van Valencia) en Kiliann Sildillia (van Freiburg) gehaald, om de gaten van Rick Karsdorp, Tyrell Malacia en Richard Ledezma op te vangen.