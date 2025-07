Noa Lang staat aan de vooravond van een grote stap in zijn carrière. Napoli lonkt als nieuwe bestemming, waar hij een mooie uitdaging en een aantrekkelijk salaris wacht. Na twee succesvolle jaren in Eindhoven als landskampioen is het tijd voor de volgende stap op het hoogste niveau.

PSV ontvangt een transfersom van ongeveer 28 miljoen euro en behield daarnaast een doorverkooppercentage van tien procent, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. Lang zal binnenkort naar Italië reizen voor zijn medische keuring en om de laatste details af te ronden.

Noa Lang schiet PSV naar landstitel

De 26-jarige vleugelflitser maakte in de zomer van 2023 voor zo’n 13 miljoen euro de overstap van Club Brugge naar PSV. Zijn eerste seizoen in Eindhoven werd geplaagd door blessures, waardoor hij minder speeltijd kreeg dan verwacht. Toch wist hij aan het eind van het seizoen al mee te vieren met de landstitel.

In zijn tweede seizoen brak Lang echter volledig door als een van de sterkhouders van het team. Met zijn snelheid, techniek en scorend vermogen was hij cruciaal in de titelstrijd. Zijn negentien doelpunten en veertien assists in 63 wedstrijden waren bepalend, met als hoogtepunt zijn beslissende dubbelslag in de gewonnen topper tegen Feyenoord (2-3). Het betekende een ongekende comeback, waardoor de druk op Ajax te groot werd en PSV de titel op de slotdag prolongeerde.

Dit bedrag strijkt Lang op in Napels

Naast het sportieve vooruitzicht betekent deze overstap voor Lang ook een financiële stap voorwaarts. Volgens transferexpert Fabrizio Romano gaat de 26-jarige vleugelflitser in Italië een nettosalaris van ongeveer 2,8 miljoen euro per jaar verdienen.

Bij Napoli krijgt hij bovendien de kans om samen te spelen met topaankoop Kevin De Bruyne, terwijl de club de landstitel wil verdedigen en zich ook in de Champions League wil laten gelden.

Wie wordt de opvolger van Lang bij PSV?

PSV is ondertussen al volop bezig met het vinden van een geschikte vervanger voor Lang. Een van de belangrijkste kandidaten is Ruben van Bommel, de twintigjarige aanvaller van AZ en zoon van clublegende Mark van Bommel. Ruben heeft zich de afgelopen seizoenen ontwikkeld tot een veelbelovend talent en ligt nog vast tot medio 2027 bij de Alkmaarders.

Van Bommel, die deze zomer met Jong Oranje op het EK speelde, kan bij PSV terugkeren op het oude nest. Hij speelde namelijk in zijn jeugdjaren ook al voor de Eindhovenaren, voordat hij via MVV bij AZ terechtkwam. Bij de Alkmaarse club speelde hij tot nu toe 53 eredivisieduels, waarin hij negen keer scoorde en zes assists gaf. PSV zal echter diep in de buidel moeten tasten, want AZ wees onlangs een bod van 15 miljoen euro van Bologna af, wat aangeeft hoe hoog de marktwaarde van de jonge aanvaller ligt.

