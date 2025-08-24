Dries Mertens stopt met voetbal. De voormalig PSV'er maakte dat nieuws niet bekend via sociale media, maar tijdens een festival. De 38-jarige Belg zat zonder club nadat Galatasaray zijn contract niet verlengde.

Het moment dat Mertens het nieuws deelde, is opvallend te noemen. Hij kondigde zijn afscheid aan als profvoetballer op Marktrock, een festival op de Leuvense Vismarkt. De voetballer was de MC op het evenement dat door zijn vrouw Kat Kerkhofs en haar zus georganiseerd wordt.

Op handen gedragen

De voetballer werd herkend en kreeg zelfs een ereronde op een rubberen bootje. Het publiek droeg hem letterlijk op handen toen hij zijn woorden uitsprak. "Ik ben gestopt met voetballen! Ik ben op pensioen", riep de voormalig Rode Duivel uit.

Mertens maakte zijn eerste stappen bij AGOVV in de eerste divisie, maar belandde later in de Eredivisie via FC Utrecht en PSV. Tussen 2013 en 2022 speelde hij bijna 300 wedstrijden voor Napoli.

Tóch twijfel

Diezelfde avond begon hij toch te twijfelen over zijn uitspraak. Hij verscheen bij de regionale zender ROBtv en houdt toch een kiertje open. "Goh, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ik wil het liever zoals een kaars laten uitdoven. We zullen wel zien", vertelde hij enkele uren nadat hij zijn pensioen aankondigde.

"Van wat het dan afhangt? Kijk, ik hou van avonturen, dus als er nog een avontuur komt misschien", vervolgt hij. "Maar eigenlijk wil ik met Kat gaan reizen. Wij verwachten ook een tweede kindje. We zijn gelukkig: hier en in Napoli. Het leven is heel mooi en we zijn enorm aan het genieten."

Dries Mertens op een bootje:

Je pensioen aftrappen met een stagedive 10/10, maar sorry Dries Mertens: Backstreet Boys is geen voetbalcultuur pic.twitter.com/SS32a6OTyp — Diederik van Zessen (@died6) August 24, 2025

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.