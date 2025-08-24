Oud-profvoetballer Arvid Smit, die eind jaren ‘90 indruk maakte in de Eerste Divisie bij Telstar, schreef geschiedenis met één van de meest spraakmakende transfers van de Witte Leeuwen: hij vertrok naar topclub PSV. In Eindhoven beleefde hij de gloriejaren en deelde het trainingsveld met grote namen als Alex, van wie hij een bijzondere eerste indruk had. "Ik dacht écht: wat is dit?"

Hoewel Smit opgroeide dicht bij Amsterdam, ging zijn voorkeur nooit naar Ajax. "Ik heb geen haat, naar geen enkele club, alleen ik ben wel altijd PSV’er geweest", vertelt Smit in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Toen ik acht was, maakte Romário die goal tegen Steaua Boekarest, die kun je je allemaal wel herinneren. Dat was geweldig. Daarna kwam Ronaldo, daar had ik heel veel mee als kind", herinnert hij zich, waarna hij begint te glunderen.

PSV of Portugal?

Smit brak door als middenvelder bij Telstar en tekende vervolgens een vijfjarig contract bij PSV. Toch zou hij nooit officieel debuteren voor de Eindhovense club. Zijn carrière bracht hem uiteindelijk ook naar Portugal, waar hij speelde voor Marítimo Funchal en União Leiria. Wanneer presentator en oud-trainer Robert Maaskant hem vraagt te kiezen tussen PSV of zijn Portugese clubs, hoeft hij niet lang na te denken. "Geen twijfel, Portugal."

"Ik heb geweldige periodes meegemaakt bij PSV onder Guus Hiddink (2004/2005) en Ronald Koeman (2006/2007). Dat was fantastisch en een heel hoog niveau. Maar zelf voetballen in het buitenland en spelen tegen Benfica met Rui Costa… Dat was speciaal. Uiteindelijk vroeg ik Costa om zijn shirt voor mijn neef op de tribune, maar hij antwoordde: 'Je hebt de hele wedstrijd aan mijn shirt gehangen, je krijgt ‘m niet.' En nee, ik heb ‘m ook niet", lacht Smit. "Ik heb wél het shirt van Deco bij FC Porto."

Twee gloriejaren bij PSV

Hoewel Smit door PSV vooral werd verhuurd, maakte hij alsnog twee absolute gloriejaren mee. In het seizoen 2004/2005 veroverde de club de landstitel, de KNVB Beker én bereikten ze de halve finale van de Champions League. In 2006/2007 werd PSV opnieuw kampioen en behaalde ze de kwartfinale van het miljardenbal. Wat was volgens Smit nu de mooiste periode? "Dan toch die eerste periode, omdat het een héél gekke periode was."

Smit blikt terug op die tijd. "We hadden veel nieuwe spelers en alles moest precies samenvallen. Ik weet nog goed dat Guus Hiddink écht wel stress had in het begin. Maar toen eenmaal de poppetjes op de juiste plek stonden, werd het halve finale Champions League."

Pure verbazing over Alex

In zijn PSV-periode kreeg Smit al snel te maken met Alex, die door PSV werd gehuurd van Chelsea. De Braziliaanse verdediger maakte allesbehalve een overtuigende indruk bij zijn eerste trainingen. "We moesten een bosloop doen aan het begin van het seizoen en Young-Pyo Lee en Ji-Sung Park bepaalden het tempo. Nou, wij waren op een gegeven moment binnen en toen kwam Alex aan gewandeld. Hij kon de bosloop helemaal niet voltooien", zegt Smit die vol verbazing was.

'Vetpercentage dat ik nu heb'

"Ik dacht écht: wat is dit? Hij was veel te zwaar en had een vetpercentage dat ik nu ongeveer heb", grapt hij. "Voetballend zag het er in het begin ook niet goed uit. Bij de pass- en trapoefeningen kreeg je allemaal hobbelballetjes. Dat was hij helemaal niet gewend."

i Arvid Smit (2025) en Alex (2005). Getty Images

Kwaliteiten van Alex

Toch bleek Alex al snel van onschatbare waarde. "Bij de eindpartij op de training merkte ik pas hoe goed hij was. Ik kon best aardig koppen, maar toen ik omhoog wilde, voelde ik al een knie in mijn nek. Hij timede die bal zó veel eerder en beter. Hij had zoveel sprongkracht en power, toen merkte ik pas dat hij écht van een ander kaliber was."

Alex speelde uiteindelijk drie seizoenen op huurbasis voor PSV en werd een publiekslieveling. Hij speelde meer dan tachtig wedstrijden en won drie landstitels, een KNVB Beker én imponeerde in de Champions League met een halve finale en kwartfinale.

